Unisalento, 'A che ci serve l’Europa (?)': dialogo con Emma Bonino e Pier Virgilio Dastoli sul senso dell’Ue nel cuore del terzo millennio

LECCE - L’Unione europea ha senza dubbio un ruolo cruciale nel promuovere la cooperazione, la stabilità e la prosperità tra i paesi europei. Ma in uno scenario mondiale così complesso e travagliato, come quello odierno, ci si interroga ulteriormente sulle delicate dinamiche politiche e strategiche nelle quali l’Europa si ritrova coinvolta. A fornire precise ed argomentate risposte il libro “a che ci serve l’europa” (Marsilio Editore) di Emma Bonino e Pier Virgilio Dastoli, che verrà presentato domani 20 maggio, alle ore 09:30, presso l’aula Chirico dell’ex Monastero degli Olivetani (Viale San Nicola, Lecce).Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice, del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Mariano Longo e del Presidente del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali Daniele De Luca, introdurrà l’incontro il senatore Alberto Maritati, del Movimento Europeo Puglia.A seguire dialogherà con gli autori il professor Vincenzo Lorubbio, docente di Diritto Internazionale.