Grave incidente stradale a San Ferdinando di Puglia: auto contro guard rail, gravi madre e figlia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Ieri sera, lungo la strada che da San Ferdinando di Puglia conduce sulla statale 16 bis, si è verificato un grave incidente stradale che ha causato la perdita di Ambrogio Giordano, amministratore delegato di Amiu di Trani. Poco dopo questa tragedia, un'altra vettura è finita contro le barriere laterali della strada, coinvolgendo una madre e sua figlia.Nel secondo incidente, avvenuto poco dopo l'evento mortale, madre e figlia sono state sbalzate violentemente dall'abitacolo dopo l'impatto. Entrambe hanno riportato gravi ferite, con la figlia che è stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre la madre è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria.Le autorità sono al lavoro per indagare sulle cause di entrambi gli incidenti e per garantire assistenza alle vittime e alle rispettive famiglie.