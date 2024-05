Torna 'Tesori nascosti di Puglia', il 22 maggio la presentazione ufficiale

BARI - Torna uno degli appuntamenti clou della programmazione ideata e organizzata dall’Unpli Puglia aps: “Tesori nascosti di Puglia”.L’appuntamento è fissato per il fine settimana del 25 e del 26 maggio in quattordici luoghi ben definiti e illustrati nel programma ufficiale e che vedrà coinvolte le associazioni Pro Loco delle comunità aderenti.“L’iniziativa ogni anno ha sempre cercato di rinnovarsi e di raggiungere nuovi traguardi ed obiettivi. Tale progetto mira alla scoperta e valorizzazione dei beni culturali della nostra regione, uno per ciascuno dei quattordici ambiti territoriali, i quali sono presentati e svelati da guide abilitate – scrive Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps –. Il tutto nasce con l’intenzione di promuovere e mettere in luce il territorio pugliese tramite una ‘rinascita culturale’, attuata con la creazione di percorsi ed esperienze immersive, che portino alla valorizzazione sia di piccoli borghi che di città dell’entroterra, permettendo la permanenza turistica su lunga durata, ma anche con la scoperta di siti e beni di interesse artistico, culturale e paesaggistico meno noti, ma dall’indubbio fascino. La Puglia – conclude Lauciello – vanta un’ampia offerta di potenziali attrazioni turistiche, per la maggior parte sconosciute anche ai residenti dei luoghi stessi. Diventata punta di diamante nel palinsesto delle iniziative turistiche pugliesi”.L’iniziativa si avvale dell’Assessorato al Turismo e all’Industria alberghiera della Regione Puglia e della Fondazione Pro Loco Italia.Il programma completo e dettagliato sarà presentato ufficialmente mercoledì 22 maggio alle ore 10:30 presso la Sala Giunta della sede della Camera di Commercio di Bari, sita in Corso Cavour 2.