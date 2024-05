Himalayan 450 Royal Enfield, la presentazione ufficiale anche a Brindisi

Un nuovo evento firmato Royal Enfield aspetta tutti gli appassionati due ruote nelle concessionarie ufficiali del brand per celebrare insieme l'arrivo della nuova e attesissima novità 2024, la Royal Enfield Himalayan 450. Anche nella provincia di Brindisi, infatti, sarà possibile scoprire sabato 18 maggio (dalle 9,30 alle 18,00) la nuova Himalayan 450 nella concessionaria Royal Enfield di San Pietro Vernotico, in via Cellino, 80. Un nuovo evento firmato Royal Enfield aspetta tutti gli appassionati due ruote nelle concessionarie ufficiali del brand per celebrare insieme l'arrivo della nuova e attesissima novità 2024, la Royal Enfield Himalayan 450. Anche nella provincia di Brindisi, infatti, sarà possibile scoprire sabato 18 maggio (dalle 9,30 alle 18,00) la nuova Himalayan 450 nella concessionaria Royal Enfield di San Pietro Vernotico, in via Cellino, 80.





La nuovissima Royal Enfield Himalayan 450, ispirata già dal nome alla catena montuosa più famosa al mondo, da cui ha origine, L’Himalaya, è un prodotto eccezionalmente versatile ma che offre la sufficiente potenza anche per percorrere I percorsi più ardui, in un’offerta che diventa ideale per i trasferimenti quotidiani come per le esperienze adventure anche più articolate.





"Assaporate - dicono gli organizzatori - il piacere di nuove e divertenti sensazioni di guida grazie alla sua semplicità d’utilizzo e scoprite come personalizzarla sulle vostre esigenze, per renderla la compagna di viaggio ideale per ogni avventura, ovunque vi troverete".





La nuova Himalayan 450 sarà presentata in contemporanea nazionale e sarà una grande occasione da non perdere per conoscere e per continuare ad apprezzare il mondo Royal Enfield, ma soprattutto la nuova Himalayan, oggetto di curiosità ed apprezzamento da parte di tutta la stampa nazionale ed internazionale nei vari eventi trascorsi.