I-Days Milano, tra musica e rispetto per l'ambiente

Gli I-Days Milano Coca-Cola sono diventati negli anni garanzia di un cast artistico di alto livello e sempre attuale che risponde alle esigenze di un pubblico davvero appassionato di musica e ogni giorno più attento e variegato.

Nato nel 1999 e inizialmente noto come Independent Days Festival, l’I-Days ha ospitato fin dagli esordi grandi nomi della musica mondiale: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian, Liam Gallagher, Linkin Park, Manu Chao, Muse, Nine Inch Nails, Noel Gallagher's High Flying Birds, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver.

A questi si sono aggiunti i nomi dell’edizione 2023, una edizione che ha confermato la vocazione internazionale e la grande capacità degli organizzatori di portare in Italia accanto alle star già affermate anche i nuovi nomi della musica portando a Milano oltre 320 mila persone battendo il record di paganti ad un festival italiano registrato in precedenza sempre dagli I-Days nell’edizione del 2017 (tenutasi al Parco di Monza - Autodromo Nazionale).

LE LOCATION e I SERVIZI

L’Ippodromo Snai San Siro (ingresso da Via Diomede 1) e l’Ippodromo Snai La Maura (ingresso da via Ippodromo e dal Parco di Trenno in base alla tipologia del biglietto) sono le due location che ospitano anche quest’anno gli I-Days Milano Coca-Cola.

La manifestazione si plasma su Milano facendo propri i ritmi (motivo per cui si inizia nel tardo pomeriggio e si finisce prima di mezzanotte), le abitudini e lo stile della città meneghina che si attesta tra le mete scelte dagli amanti degli eventi dal vivo che vogliono coniugare l’esperienza di un concerto alle altre innumerevoli experience che la città offre.

La posizione strategica delle due venue, comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici grazie alle attigue fermate della metropolitana e ai numerosi mezzi di superficie, rende ancora più semplice la partecipazione agli I-Days Milano Coca-Cola.

Nel rispetto degli abitanti della zona di San Siro e dei partecipanti ai concerti, I-Days Milano Coca-Cola e il Comune di Milano ha stabilito un nuovo piano di mobilità che coinvolge parcheggi comunali e non (alcuni previa prenotazione) a cui accedere in base alla propria provenienza geografica per agevolare gli spostamenti, promuovendo in primis l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per maggiori info sul idays.it.

All’interno delle due venue il pubblico potrà disporre di numerosi servizi di food & beverage dislocati tra pagode e food truck.

Per rispondere al meglio alle esigenze sempre più diversificate del pubblico, anche per questa edizione si è cercato di lavorare per offrire un’offerta culinaria in grado di abbracciare diversi tipi di cucine, compresa quella vegetariana e vegana.

Numerose le iniziative che arricchiscono l’offerta degli I-Days Milano Coca-Cola e che legano la manifestazione con un doppio nodo non solo alla grande musica ma anche all’arte e al rispetto dell’ambiente.





UN MINOR IMPATTO SULL’AMBIENTE

Gli I-Days Milano Coca-Cola confermano anche per il 2024 il proprio impegno per offrire, sia agli artisti che ai fan, un'esperienza di musica dal vivo che si pone l’obiettivo di proteggere il pianeta sviluppando una serie di iniziative in base agli obiettivi generali di Green Nation volti a diminuire l’impatto degli eventi live sull’ambiente e a sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità.

Tecnologie Eco-Friendly e sensibilizzazione

Anche quest’anno gli I-Days Milano Coca-Cola continuano ad impegnarsi per diminuire il proprio impatto sull’ambiente rinnovando l’utilizzo delle tecnologie ecofriendly di CGTE, azienda leader nel settore della progettazione e soluzioni di eventi sostenibili, che ha ottenuto la certificazione ISO20121 proprio grazie all’introduzione di queste tecnologie in progetti nazionali e internazionali.

Partita negli ultimi due anni, la grande sfida degli I-Days Milano Coca-Cola è quella di una costante riduzione dell’impatto delle emissioni che la manifestazione produce messa in atto tramite lo sfruttamento delle fonti utili all’approvvigionamento dell’energia necessaria: la presenza nel compound di un impianto fotovoltaico sui tetti delle strutture dell’area concerti unito ad un grande energy storage rende lo stesso autonomo e con emissioni ridottissime vicine allo zero.

Inoltre, l’alimentazione dei palchi e dei bar è affidata a gruppi elettrogeni di ultima generazione integrati a sistemi a batteria che contribuiscono ad abbattere la produzione di monossido di carbonio del 30%, quella di idrocarburi dell’80%, quella di ossidi di azoto del 92% e quella di polveri sottili del 97%. L’impatto positivo dell’uso di queste tecnologie incide inoltre anche su quello dei consumi che si riducono del 30%.

È importate che il pubblico sia consapevole che la sostenibilità di un grande evento come gli I-Days Milano Coca-Cola passa anche da ciò che viene emesso nell’atmosfera, in termini di qualità e quantità, che ha un forte impatto e deve essere priorità e responsabilità di tutti, a partire dall’utilizzo dell’energia domestica, verso la quale spesso manca consapevolezza di quanto influisca e in che dimensione su ciò che respiriamo.





I-Recycle

L’impegno verso l’ambiente parte anche da gesti semplici e quotidiani come la corretta raccolta e riciclo dei rifiuti. L’iniziativa I-Recycle ha l’obiettivo di invitare i partecipanti alla manifestazione (pubblico e addetti ai lavori) a fare la loro parte e avviare al riciclo in ogni occasione, agevolando questa pratica virtuosa attraverso la presenza nelle aree concerti degli I-Days Milano Coca-Cola di addetti dedicati alla corretta separazione dei rifiuti. L’iniziativa I-Recycle è supportata da Coca-Cola, Wami, Coripet e Cial.

L’impegno è quello di raccogliere tutti gli imballaggi in entrambi gli Ippodromi e nelle aree circostanti. Le bottiglie in PET e le lattine in alluminio distribuite durante i concerti verranno raccolte e avviate al riciclo, rispettivamente da Coripet, il consorzio volontario delle bottiglie in PET riconosciuto dal Ministero dell'Ambiente, che grazie al ciclo bottle to bottle le trasformerà in PET riciclato per rifare nuove bottiglie limitando così la produzione di nuova plastica, e da CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, che si fa portavoce dei valori del progetto di sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’).

Gli I-Days Milano Coca-Cola incoraggiano sia il pubblico che lo staff della manifestazione ad utilizzare mezzi di trasporto green. Lime, società di veicoli elettrici, fornirà agli addetti ai lavori delle biciclette per gli spostamenti all’interno delle aree concerti; inoltre verrà attivato un codice sconto per gli spettatori per raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura e l’Ippodromo Snai San Siro, verranno definiti spazi di parcheggio al di fuori delle due location e delle zone di accumulo dove al termine dei concerti saranno disponibili le biciclette per il rientro a casa.

Inoltre, anche quest’anno Frecciarossa è treno ufficiale degli I-Days Milano Coca-Cola. Scopri come raggiungere le location con l’offerta dedicata al seguente link: