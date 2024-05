I-Days Milano, buon la prima: successo per lo show dei Metallica

MILANO - Con il live dei mitici Metallica, è partita la nuova edizione 2024 degli I-Days Milano Coca-Cola, l’attesissima concert series che anche quest’anno confermerà Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia. Una serata, a suon di rock puro e carico di adrenalina, che ha radunato migliaia di fan del quartetto di Los Angeles.



Dopo il grande show a suon di rock dei Metallica (con l’ormai famoso snake pit) ha radunato all’Ippodromo Snai La Maura oltre 72 mila spettatori per quello che è stato il più grande live, in termini di pubblico, che la band formata da James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo ha mai tenuto nel nostro paese.

Oltre ad omaggiare come sempre Ennio Morricone con le note di “L’estasi dell’oro”, la rock band californiana, ha acceso una luce anche su un altro artista italiano, i Prozac +, a testimoniare il loro amore per il nostro paese e la loro grande curiosità per la nostra musica. La scaletta ha ripercorso la lunga carriera della band senza dimenticare le pietre miliari della loro discografia.

Prima di loro sono saliti sul palco la band metalcore statunitense ICE NINE KILLS, considerati i “re dell’horror”, e i FIVE FINGER DEATH PUNCH, tra i gruppi groove e alternative metal più conosciuti dei primi anni 2000, a completare una line up all’insegna del metal.

Corrado Rizzotto, Amministratore Delegato di LIve Nation 3, organizzatore e direttore artistico degli I-Days Milano Coca-Cola ha così commentato la partenza della manifestazione:

“Siamo partiti ormai più di 25 anni fa con il brand Indipendent days e negli anni abbiamo portato in Italia grandi artisti che dall’essere conosciuti solo dai più giovani nel tempo sono diventate grandi star internazionali. La nostra è una ricerca continua e ci inorgoglisce sapere che gli artisti continuano a credere in noi e nel progetto I-Days.

La conferma del lavoro che portiamo avanti da tempo con tutta la squadra e negli ultimi anni con le istituzioni della città di Milano arriva dalla risposta del pubblico sia per gruppi storici come i Metallica e i Green Day che per artisti che stanno costruendo la loro strada come Lana del Rey e gli Stray Kids o lo scorso anno i concerti degli Arctic Monkeys e Travis Scott.

È importante per noi non solo il lavoro di continua ricerca e innovazione che riguarda il progetto artistico ma anche quello legato alla città di Milano e una collaborazione che può portare negli anni a grandi miglioramenti e una grande crescita se pensiamo che già oggi oltre il 60% del pubblico arriva da fuori Lombardia e abbiamo 50.000 persone che hanno deciso di arrivare dall’estero e di presenziare ai concerti degli I-Days, questo grazie alle facilitazioni e all’offerta che la città di Milano può dare”.

Prossimo appuntamento martedì 4 giugno con la voce spettacolare di Lana Del Rey (Ippodromo Snai La Maura) per un attesissimo live che sarà il più grande concerto che la cantautrice di New York ha mai tenuto in Italia. La Del Rey arriverà a Milano con lo show che ha incantato il pubblico del Coachella con il quale ci farà entrare nel suo mondo cinematografico ed onirico. Sarà il vero e proprio evento di musica, moda e costume dell’estate milanese. Ad aprire la serata saranno il pianista, compositore e produttore multiplatino DARDUST e la stella del pop italiano Clara.

I protagonisti di domenica 16 giugno, sempre all’Ippodromo Snai La Maura, saranno i Green Day, che approdano a Milano per l’unico appuntamento nel nostro paese del “THE SAVIORS EU/UK TOUR”, una tappa già sold out che segna per la band californiana simbolo del punk rock un vero e proprio record di biglietti venduti per un loro concerto in Italia.

Durante il live celebreranno l’anniversario dell’uscita dei loro due album di maggior successo, “Dookie” (30 anni) e “American Idiot” (20 anni), e presenteranno al pubblico i brani del nuovo album “Saviors”. Prima di loro sul placo i NOTHING BUT THIEVES, la band leader della nuova scena inglese.

Gli I-Days Milano Coca-Cola confermano anche per il 2024 il proprio impegno per offrire, sia agli artisti che ai fan, un'esperienza di musica dal vivo che si pone l’obiettivo di proteggere il pianeta sviluppando una serie di iniziative in base agli obiettivi generali di Green Nation volti a diminuire l’impatto degli eventi live sull’ambiente e a sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità.