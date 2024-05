I migliori vini del Sud Italia in mostra alla XIX edizione di Radici del Sud

BARI - Lunedì 10 giugno, presso il suggestivo scenario del Castello di Sannicandro di Bari, si terrà la XIX edizione di Radici del Sud, il prestigioso Salone dei vini e degli oli del Sud Italia. L'evento, che ogni anno mette in luce l'eccellenza della produzione vinicola meridionale, vedrà la partecipazione di circa cento cantine, le cui etichette saranno giudicate da esperti internazionali.Durante il Salone, che aprirà al pubblico dalle ore 15:00, gli appassionati e gli operatori del settore avranno l'opportunità di degustare i vini in concorso e di incontrare i produttori. La serata culminerà con la festa conclusiva, a partire dalle ore 20:00, durante la quale saranno in libera degustazione le etichette vincitrici del concorso.I vincitori del concorso, selezionati da una giuria composta da giornalisti ed esperti del settore, saranno annunciati nella conferenza mattutina che aprirà l'ultima giornata dell'evento. Durante il concorso, saranno valutate oltre cinquanta categorie di vini da vitigni autoctoni ammessi in gara, nonché i tre vini biologici più apprezzati.La giuria sarà presieduta da quattro rinomati giornalisti esperti del settore, affiancati da altre autorevoli firme della critica enologica internazionale. Tra i giudici, spiccano nomi come Richard Baudains, Maurizio Valeriani, Anthony Rose e Franco Santini, oltre a numerosi altri esperti provenienti da diverse parti del mondo.Durante i giorni dedicati al concorso, i produttori avranno anche l'opportunità di partecipare a incontri B2B con importanti buyers internazionali, provenienti da Paesi come Francia, Regno Unito, Brasile, Canada, Norvegia, Corea del Sud e molti altri.Radici del Sud, promosso da Propapilla – tourism wine&food, si propone di valorizzare la produzione vinicola del Sud Italia e di promuovere il legame tra produttori e territorio. L'evento è organizzato in collaborazione con Assoenologi, AEPI, Vinarius e AIS Puglia, con il patrocinio del Comune di Sannicandro di Bari.Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle modalità di partecipazione, è possibile visitare il sito www.radicidelsud.it e seguire le pagine social ufficiali dell'evento.