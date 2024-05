Iga Swiatek trionfa al WTA Masters 1000 di Madrid

via Mutua Madrid Open

La giovane tennista polacca Iga Swiatek ha conquistato il titolo al torneo WTA Masters 1000 disputato sulla terra battuta di Madrid, aggiudicandosi una finale emozionante contro la bielorussa Aryna Sabalenka.In una partita combattuta e intensa, Swiatek è riuscita a prevalere in tre set, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-6, dopo ben 3 ore e 14 minuti di gioco. Questo è il primo titolo conquistato dalla polacca a Madrid e il terzo nel corso dell'anno 2024, dopo le vittorie a Doha e a Indian Wells.Per Swiatek, questa vittoria rappresenta anche una rivincita dopo la sconfitta subita in finale a Madrid contro Sabalenka nell'edizione del 2023. Il successo segna il diciannovesimo titolo nella carriera della giovane polacca e il nono in un torneo WTA 1000.Nonostante la grande sfida, Swiatek ha dimostrato di essere al top della forma, conquistando la sua settima vittoria su 10 incontri giocati contro Aryna Sabalenka. Nelle semifinali, la polacca ha sconfitto l'americana Madison Keys con un netto 6-1, 6-3, mentre Sabalenka ha superato la kazaka Elena Rybakina con un tirato 1-6, 7-5, 7-6.Questo trionfo conferma il talento e la determinazione di Iga Swiatek, che continua a emergere come una delle protagoniste più brillanti nel panorama del tennis femminile mondiale.