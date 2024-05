GP4AI presenta LLaMAntino: l'intelligenza artificiale per la lingua italiana

BARI - GP4AI Global Professionals for Artificial Intelligence APS ETS ( www.gp4ai.com ) è lieta di annunciare la presentazione di "LLaMAntino, un Large Language Model (LLM) open source per l'italiano." Il convegno si terrà a Bari sabato 18 maggio 2024, dalle 10:00 alle 12:45, presso la meravigliosa cornice del Circolo Canottieri Barion.L'evento sarà aperto dai saluti di Claudio Caldarola, avvocato e Presidente di GP4AI.Interverranno illustri personalità del mondo accademico, ospite d’eccezione, Antonio Uricchio, Presidente dell'ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Professore Ordinario di Diritto Tributario e già Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Seguiranno gli interventi di Giovanni Semeraro, Professore Ordinario del Dipartimento di Informatica UNIBA; Pierpaolo Basile, Professore Associato del Dipartimento di Informatica UNIBA; Lucia Siciliani, Ricercatrice del Dipartimento di Informatica UNIBA; Francesco Girardi, Specialista in Ematologia, Dottore in Informatica, CEO di Electronic Smart Health Srl; e Elio Musacchio, Dottorando del Dipartimento di Informatica, UNIBA.A moderare l'evento sarà Nanni Bassetti, Dottore in Informatica e consulente informatico.Per poter accedere al convegno, sarà indispensabile inviare una mail di accreditamento all'indirizzo segreteria.gp4ai@gmail.com entro e non oltre tre giorni prima dell'evento. Si informa che l'accreditamento sarà consentito fino all'esaurimento dei posti massimi previsti.