Il ministro Salvini a Taranto per l'inaugurazione del Cantiere BRT

TARANTO - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Taranto martedì 14 maggio per l'inaugurazione dell'avvio della fase di cantierizzazione del Deposito mezzi rotabili destinati alla rete BUS RAPID TRANSIT (BRT), un progetto destinato a rivoluzionare il servizio di trasporto pubblico urbano.L'evento, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, avrà luogo nei pressi del Comando di Polizia Locale, situato in via Acton n.77. Alla cerimonia parteciperanno anche il primo cittadino del capoluogo ionico, sua Eccellenza il Prefetto di Taranto, dott.ssa Paola Dessì, e l'Ammiraglio Vincenzo Montanaro, comandante del Comando Marittimo Sud.Il progetto BRT rappresenta un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, finanziato attraverso i Fondi Next Generation EU. Questo ambizioso piano prevede la realizzazione di due linee direttrici, la Blu e la Rossa, che collegheranno rispettivamente il Quartiere Tamburi con la Circonvallazione dei Fiori in Lama, e il Quartiere Paolo VI con Cimino.Al termine della cerimonia, le Autorità saranno a disposizione per un breve punto stampa. Si informa che l'accesso nell'area a ridosso del cantiere sarà contingentato per motivi di sicurezza. I redattori, i cineoperatori e i fotografi delle testate ed emittenti giornalistiche potranno accedervi esibendo il tesserino di iscrizione al proprio Ordine.