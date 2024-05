'Camminate nella Biodiversità', il 18 e 19 maggio presso l'Abbazia di Cerrate

LECCE - Ecco a voi le iniziative che si terranno il prossimo fine settimana presso l'Abbazia di Cerrate: - Ecco a voi le iniziative che si terranno il prossimo fine settimana presso l'Abbazia di Cerrate:





CAMMINATE NELLA BIODIVERSITA' - SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO 2024





18 maggio | Tra foglie e fogli. Il taccuino del giovane naturalista.





Curiosità, occhi attenti, orecchie e naso bene aperti e taccuino al seguito. I bambini e i ragazzi, con o senza le loro famiglie, saranno i protagonisti di una mattinata fuori dall’ordinario a contatto con la natura nel parco esterno del complesso abbaziale di S. Maria di Cerrate.

Guidati dal dottore agronomo Giuditta Cantoro e con l'aiuto dei grandi, muniti di quaderno e matite colorate, i bambini impareranno a conoscere le piante e gli arbusti della pineta e della macchia mediterranea, ad ascoltare i suoni, riconoscere gli odori e a documentare tutte le scoperte con disegni o semplici descrizioni oppure incollando piccoli reperti della natura. Il “quaderno della biodiversità” permetterà loro di portarsi a casa un pezzo di mondo naturale salentino, lasciandolo dov’è, senza danneggiarlo, per l’ammirazione e la scoperta di tanti altri esploratori.

Alla fine dell’attività, si potrà visitare il complesso abbaziale.

Indossare abbigliamento lungo e comodo e scarpe chiuse e portarsi uno zainetto con borraccia.

Informiamo che nel parco esterno si trova anche un apiario.

Attività consigliata per famiglie con bambini dai 6 anni ai 14 anni.





19 maggio | Ogni tanto mangio un fiore





Una giornata dedicata alle piante e ai fiori selvatici eduli del Salento, tra passeggiate naturalistiche, scambio di semi, laboratori e degustazioni di liquori di erbe selvatiche.

Alle ore 10.00 Francesco Minonne, biologo del Parco Costa Otranto Leuca e Bosco di Tricase ed esperto di flora spontanea ed agraria, guiderà i partecipanti a scoprire come identificare, valorizzare ed eventualmente raccogliere la flora spontanea salentina, per trarne beneficio e imparare a conoscere le specie caratteristiche del territorio.

Al rientro dalla passeggiata, l’Associazione AdipaPuglia (Associazione di Diffusione di Piante fra Amatori) curerà lo scambio di semi e talee di antiche varietà orticole locali e di piante ornamentali, mentre "Il Giardino sotto il naso", produttori di liquori realizzati con piante spontanee del territorio, delizierà i visitatori con un piccolo laboratorio e una degustazione di bevande realizzate con erbe selvatiche.

I partecipanti saranno invitati a segnalare piante spontanee e coltivate custodite nei loro orti, al fine di censirle tramite i progetti Biodiverso e Regefrup della Regione Puglia.

Al termine delle attività, si potrà visitare il complesso abbaziale e gustare (su prenotazione) un cestino tipico salentino.

Si consiglia di indossare abbigliamento lungo e comodo e scarpe chiuse.





ORARI





OGNI TANTO MANGIO UN FIORE: ore 10.00

TRA FOGLIE E FOGLI. IL TACCUINO DEL GIOVANE NATURALISTA: ore 10.30

Al termine delle attività, si potrà visitare il complesso abbaziale e gustare (su prenotazione) un cestino tipico salentino.





BIGLIETTI





OGNI TANTO MANGIO UN FIORE

Iscritti FAI 10 € (per la famiglia ISCRITTA FAI, comprare solo tre biglietti)

Intero: 14 €

Ridotto 6-18 anni: 9,5 €

Famiglia non iscritta: 37 €





TRA FOGLIE E FOGLI. IL TACCUINO DEL GIOVANE NATURALISTA

BIGLIETTO PER BAMBINI (il biglietto include anche l'ingresso nel complesso abbaziale)

Iscritti FAI: 10 € (Valido per bambino/figlio Iscritto FAI e partire dal 2° figlio non iscritto FAI)

Intero: 14 € (Valido per 1° Bambino/figlio)

BIGLIETTO PER ADULTO (il biglietto include anche l'escursione e l'ingresso nel complesso abbaziale):

Iscritti FAI: 6 € (valido per adulto accompagnatore Iscritto FAI. L'ingresso in abbazia è gratuito, se l'adulto non fa l'escursione )

Intero: 12 € (Valido per adulto/accompagnatore. L'ingresso in abbazia è di € 8,50 se l'adulto non fa l'escursione. Il biglietto è acquistabile in loco)

Per il cestino picnic si potrà scegliere tra:

- Puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate di stagione e dolce tipico (crostata con marmellata di agrumi) + acqua (500ml)

- Pitta (gâteau) di patate con prosciutto e formaggio e dolce tipico (crostata con marmellata di agrumi + acqua (500ml)

Costo del cestino: € 12,00

Per info e prenotazioni (entro e non oltre due giorni prima dell’evento): 0832/361176 – faicerrate@fondoambiente