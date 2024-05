Il sindaco di Bari e il sindaco di Mykolaiv firmano una lettera di intenti per il gemellaggio tra le due città

BARI - Nella sala giunta di Palazzo di Città, questa mattina, il sindaco di Bari e il sindaco della città ucraina di Mykolaiv, Oleksandr Syenkevych, hanno siglato una lettera di intenti in vista del gemellaggio tra le due città, entrambe legate da una profonda devozione verso San Nicola.All'incontro hanno partecipato anche il console Generale d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, il vicesindaco di Bari e i sindaci di altre città legate da strette relazioni di amicizia con la città pugliese e con San Nicola. Queste città sono Saint-Nicolas-de-Port, in Francia, Sint-Niklaas, in Belgio, Siggiewi, a Malta, e Vasto, in Italia.Durante l'incontro, Syenkevych ha sottolineato l'importanza di creare un forte rapporto di amicizia tra le due città, specialmente in un periodo di difficoltà come quello attuale, caratterizzato dalla guerra. Ha raccontato che Mykolaiv è riuscita a fermare l'invasione russa nel sud dell'Ucraina e ha evidenziato il legame speciale con San Nicola, il santo a cui entrambe le città sono così fortemente legate.Mykolaiv è una città giovane, con circa 235 anni di storia, ma Syenkevych ha espresso la volontà di valorizzare il patrimonio culturale e turistico della città, sperando che la collaborazione tra i due comuni possa crescere sempre di più. Ha sottolineato l'importanza di mettere al centro le persone e ha espresso la speranza che questo incontro segni l'inizio di una cooperazione fruttuosa tra le due città gemellate.La serata sarà caratterizzata dalla partecipazione dei sindaci ospiti alle celebrazioni per la festa di San Nicola, con una partecipazione speciale al Corteo Storico di San Nicola che avrà inizio alle ore 20.30 da piazza Federico II di Svevia.Questo incontro segna un importante passo verso il gemellaggio ufficiale tra Bari e Mykolaiv, promuovendo lo scambio culturale e l'amicizia tra le due comunità.