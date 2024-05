Innovazione e sostenibilità al centro della Conferenza annuale PharmacomItalia 2024 a Bari

BARI - Il prossimo 14 e 15 maggio, presso il Grande Albergo delle Nazioni a Bari, si terrà la Conferenza Annuale PharmacomItalia 2024, dedicata all'innovazione e alla sostenibilità nei processi di gestione e consegna del bene farmaco. L'evento si propone di esplorare gli scenari evolutivi e i futuri sviluppi riguardo ai progetti e programmi di sostenibilità della filiera logistica e delle imprese del farmaco.Una delle novità di quest'anno è il Working Tour presso lo Stabilimento Merck di Modugno-Bari, il primo stabilimento Biotech di Merck ad adottare l'innovativa tecnologia produttiva in isolatore. Durante il Tour, saranno illustrati diversi programmi di sostenibilità, tra cui il Cold Chain & Thermo Cycling e i progetti implementati nel packaging per ridurre l'impatto ambientale.Annalisa Calvano, Direttrice del Sito Merck di Modugno-Bari, ha espresso la volontà di mostrare quanto Merck Italia sia un'azienda innovativa e orientata ai bisogni dei pazienti, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale.Durante la Conferenza, esperti e operatori della logistica discuteranno hot topic legati alla sostenibilità e all'innovazione, come l'impatto delle emissioni di CO2 sulla filiera della logistica del farmaco, la gestione delle CAPA ed escursioni termiche durante il trasporto, e l'importanza della data security nella logistica farmaceutica.Fabrizio Iacobacci, Presidente di PharmacomItalia, ha ringraziato Merck Italia per l'ospitalità e ha sottolineato l'importanza di coniugare l'innovazione tecnologica con la sostenibilità. Ha inoltre evidenziato l'obiettivo della conferenza di promuovere il dialogo e la collaborazione per creare una comunità di professionisti aperti alle innovazioni, con particolare attenzione all'impiego dell'Intelligenza Artificiale nel settore farmaceutico.PharmacomItalia, la prima community tecnica di esperti leader nella gestione end-to-end del bene farmaco, promuove la conoscenza reciproca tra le esigenze della produzione e le specificità della logistica, incentivando una cultura logistica trasversale e inclusiva. La community conta oltre 45 imprese logistiche associate e oltre 150 imprese farmaceutiche partecipanti.