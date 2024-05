Incidente a Canosa: 80enne investita, fratture ma non in pericolo di vita

CANOSA DI PUGLIA - Questa mattina una donna di 80 anni è stata investita mentre attraversava la strada a Canosa di Puglia. L'anziana è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Andria, dove i medici hanno riscontrato diverse fratture. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita.L'automobilista responsabile dell'incidente si è fermato subito per prestare soccorso alla vittima. Tuttavia, durante i controlli, è emerso che il veicolo era privo di assicurazione. Per questo motivo, le autorità hanno proceduto al sequestro del mezzo.Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, che stanno lavorando per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e verificare eventuali responsabilità.