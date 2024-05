Incontro tra Confindustria Bari BAT e i candidati alla carica di sindaco di Bari

Riattivazione dell'iter di approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG): Cruciale per la pianificazione e lo sviluppo urbano sostenibile.

Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nella Zona Industriale di Bari: Necessario per sostenere la crescita industriale e attrarre nuovi investimenti.

Miglioramento delle vie di accesso e uscita dei mezzi pesanti dal porto di Bari: Fondamentale per facilitare il trasporto delle merci e ridurre i tempi di transito.

Inclusione del tema della digitalizzazione nei progetti e opere pubbliche: Un passo essenziale per rendere Bari una città intelligente e competitiva.

Potenziamento dei servizi per i turisti: Utilizzando al meglio il ricavato della tassa di soggiorno per migliorare l’esperienza turistica.

Adozione di iniziative di welfare e sensibilizzazione della popolazione sulla cura della salute: Per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L'incontro ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra il mondo imprenditoriale e i futuri amministratori della città, evidenziando la necessità di una collaborazione stretta e continua per il progresso di Bari. Sergio Fontana ha ribadito l'impegno di Confindustria Bari e BAT a sostenere progetti che favoriscano la crescita economica e il benessere della comunità, auspicando che le richieste degli imprenditori vengano accolte e inserite nelle agende politiche dei candidati. All'incontro hanno partecipato i candidati Michele Laforgia, Vito Leccese, Sabino Mangano e Fabio Romito. Nicola Sciacovelli, impossibilitato a partecipare personalmente, ha delegato Nicola Romano a rappresentarlo.

BARI - Oggi, presso la sede di Confindustria Bari e BAT, si è tenuto un incontro tra il Presidente Sergio Fontana, il Consiglio Generale e tutti gli imprenditori associati con i candidati alla carica di sindaco di Bari. L’incontro è stato organizzato per ascoltare i punti chiave dei programmi elettorali dei candidati e per porre loro alcune richieste cruciali per lo sviluppo economico della città.Durante l'incontro, gli imprenditori hanno sottolineato diverse esigenze strategiche, tra cui: