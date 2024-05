Incidente mortale a Fasano: 40enne perde la vita in sella alla sua moto

FASANO - Maurizio Girolamo, un uomo di 40 anni, è deceduto in un tragico incidente stradale verificatosi nella tarda serata di ieri a Fasano (Brindisi). Proprietario di un’autodemolizione nei pressi della stazione ferroviaria, Girolamo stava percorrendo la provinciale per Savelletri sulla sua moto T-max quando, per cause ancora in fase di ricostruzione, si è scontrato con una Opel Corsa.Alla guida dell'automobile c'era un anziano, che stava svoltando in una stradina laterale. L'automobilista, in stato di choc, ha riportato solo lievi contusioni.I carabinieri stanno conducendo le indagini per accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma i tentativi del personale sanitario di rianimare il 40enne sono stati vani.