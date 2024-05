Incidente stradale a San Ferdinando di Puglia: muore bimba di otto mesi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Non ce l'ha fatta la bambina di otto mesi coinvolta, insieme alla madre, in un grave incidente stradale avvenuto ieri a San Ferdinando di Puglia, nel nord Barese. La piccola, che era stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) a causa di un profondo trauma cranico, non ce l'ha fatta. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni, giudicate fin da subito critiche, sono peggiorate e poco fa è stata dichiarata la morte.La madre della bambina, anch'essa ferita nell'incidente, è attualmente ricoverata all’ospedale di Andria. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sulla quale viaggiavano stava percorrendo la statale 16 bis quando, per cause ancora da stabilire, è uscita di strada finendo contro le barriere di protezione. Nell'impatto, madre e figlia sarebbero state sbalzate fuori dall'abitacolo.I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente sul luogo dell'incidente. Oltre alla madre e alla bambina, il personale medico ha soccorso anche il padre della piccola, che era alla guida dell’auto, e un’altra figlia. Fortunatamente, entrambi hanno riportato solo ferite lievi.Sullla tragedia indagano i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente per determinare le cause che hanno portato l’auto a uscire di strada.