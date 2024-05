Taranto, l'importanza della Brt in una città sempre più sulla buona strada

TARANTO - Consentire alle giovani generazioni di avvicinarsi a quelle regole di convivenza civile acquisendo non solo una conoscenza teorica, ma anche una competenza pratica grazie al costruttivo confronto con coloro che quotidianamente lavorano per farle osservare. - Consentire alle giovani generazioni di avvicinarsi a quelle regole di convivenza civile acquisendo non solo una conoscenza teorica, ma anche una competenza pratica grazie al costruttivo confronto con coloro che quotidianamente lavorano per farle osservare.





Sono i punti cardine del Progetto "Educazione Stradale e alla Legalità" che, realizzato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Taranto in collaborazione con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, sabato mattina nella "Sala degli Specchi", a Palazzo di Città, ha vissuto il primo dei suoi tre eventi conclusivi con la conferenza stampa di presentazione degli elaborati portati a termine dagli studenti del 4 anno dell’Istituto Masterform e del Liceo Battaglini a suggello di uno stage di venti ore complessive svoltosi a contatto diretto con chi opera in prima linea per assicurare il rispetto delle Istituzioni.





Ad illustrare le finalità del PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali) che ha visto protagonisti gruppi di giovanissimi studenti sono stati l’assessore comunale alle Pubblica Istruzione e all’Università, Désirée Petrosillo, la consigliera comunale con delega alla Polizia Locale, Bianca Boshnjaku, il Comandante della Polizia Locale, dott. Michele Matichecchia, la prof.ssa Adriana Chirico, docente presso il Dipartimento Jonico, la prof.ssa Sara Masella che ha collaborato attivamente alla realizzazione del progetto.





Presentati dal loro tutor (il prof. Carlo Tommasi), gli studenti del Masterform hanno illustrato il loro dettagliato studio sulle BRT (Bus Rapid Transit), la più grande opera infrastrutturale in Italia messa a punto dall’Amministrazione Melucci il cui primo cantiere è stato inaugurato martedì scorso e che, come brillantemente spiegato dai giovani studenti, rivoluzionerà radicalmente il sistema di trasporto pubblico locale di Taranto. Il tutto puntando su mezzi elettrici grazie ai quali si raggiungerà l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la sostenibilità della mobilità cittadina, offrendo una soluzione concreta alle problematiche attuali.





Parallelamente, accompagnati dal prof. Giampiero Campo (in rappresentanza del tutor prof.ssa Marzia Cuppone), i giovani del Liceo Battaglini hanno presentato il loro accurato progetto “Sulla Buona Strada”, esponendo un’analisi approfondita del proprio lavoro che, articolatosi in più sezioni, ha preso in esame il ruolo del Giudice di Pace, le funzioni dell’Ufficio Traffico della Polizia Locale, le attività dell’Ufficio Ordinanze ed Info e dell’Ufficio Atti e Contravvenzioni, evidenziando come questo percorso abbia rappresentato un’opportunità formativa unica. Soprattutto perché hanno potuto acquisire non solo conoscenze teoriche ma anche competenze pratiche nel campo della legalità e del rispetto delle norme stradali.





"Questo progetto -ha dichiarato l’assessore Petrosillo, che ha portato ai numerosi presenti nella Sala i saluti del sindaco Melucci- ha sottolineato l’importanza di avvicinare ed educare i giovani alla responsabilità civica e al rispetto delle regole, pilastri fondamentali per la costruzione di una società più giusta e sicura".