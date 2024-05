La Curva Nord di Bari esprime il suo attaccamento alla città: 'Bari è dei baresi'

BARI - Durante la festa di San Nicola, patrono della città di Bari, la Curva Nord ha reso omaggio alla propria città con uno striscione significativo: "Bari è dei baresi". Questo messaggio riflette il profondo legame che i tifosi biancorossi hanno con la loro città e il loro club di calcio.La torciata sul ponte Adriatico è stata un momento spettacolare di celebrazione, ma ora l'attenzione si sposta verso una sfida calcistica cruciale per il Bari. Domani sera, al San Nicola, la squadra affronterà il Brescia in una partita determinante per la permanenza in Serie B e la possibilità di salvarsi attraverso i playout.La posta in gioco è altissima e l'intera città è unita nel sostenere i propri colori. I tifosi sono pronti a dare il loro sostegno incondizionato alla squadra, nella speranza di ottenere un risultato positivo che possa garantire la permanenza nella serie cadetta e mantenere viva la passione per il calcio a Bari.