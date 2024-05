Tragedia a Bitritto: trovato senza vita un uomo di 70 anni

BITRITTO - Una tragedia ha colpito Bitritto, dove un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. L'allarme è scattato quando i parenti, preoccupati per l'assenza di risposta alle chiamate, hanno contattato i vigili del fuoco e il servizio sanitario del 118.Dopo aver forzato le finestre dell'abitazione, i soccorritori hanno fatto la triste scoperta del corpo dell'uomo, il cui decesso sembra sia avvenuto per cause naturali.L'intera comunità di Bitritto è scossa da questa dolorosa perdita, e l'uomo viene ricordato con affetto e stima da coloro che lo conoscevano.