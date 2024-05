La Dea vola in finale di Europa League, Roma si illude ma viene rimontata dal Leverkusen

via Atalanta Bergamasca Calcio





Non ce la fa la Roma a compiere l'impresa di ribaltare il risultato dell'andata. I giallorossi resistono per quasi 90' alla pressione offensiva dei tedeschi, andando in vantaggio per 2-0 per i rigori trasformati entrambi da Paredes. La rimonta dei padroni di casa arriva all'86' per un autogol di Mancini che spinge involontariamente la palla nella propria porta, dopo un'uscita imprecisa di Svilar. La rete del pareggio arriva al 97' con Stainisc che approfitta della praterie in mezzo al campo per battere Svilar di sinistro.

- L'Atalanta si regala una notte magica in casa contro il Marsiglia, vincendo 3-0 in un match senza storia e volando così a Dublino a giocare la finale di coppa il prossimo 22 maggio. A portare in vantaggio i bergamaschi ci pensa Lookman già al 30', la cui conclusione deviata beffa Pau Lopez. Nella ripresa Lookman si traveste da assistman, permettendo a Ruggieri di calciare un tiro a giro all'incrocio dei pali, che vale lo 2-0. Sul finale di partita c'è gloria anche per Tourè che al 94' recupera palla sulla sinistra e sigla il 3-0 con un piattone destro. Avversario degli orobici è il Bayer Leverkusen.