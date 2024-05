La Puglia 'regina della casa' in Italia per le famiglie straniere

BARI - La Puglia è la regione italiana dove le famiglie straniere comprano più abitazioni. E non solo per le vacanze. Questo uno dei tanti dati emersi durante il convegno della Fiaip Puglia (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), dal titolo «Il futuro del mercato immobiliare in Puglia», organizzato con il patrocinio di Ance regionale. A Bari, nel Nicolaus Hotel, un confronto a più voci, tra i professionisti del settore della casa, rappresentanti dei costruttori edili e gli esperti in materia demografica e sociale dell’Università di Bari.«L'agente immobiliare professionale è garanzia di affidabilità e correttezza nella compravendita di una casa» hanno commentato i presidenti nazionale e regionale di Fiaip Gian Battista Baccarini e Agata Contursi «la nostra Federazione è in costante dialogo con le istituzioni per tutelare la professione e agevolare le procedure a favore dei cittadini».Le rilevazioni di “Scenari Immobiliari”, istituto indipendente di studi e ricerche, illustrati a Bari dal presidente Mario Breglia, assegnano la medaglia d’oro alla Puglia per il numero di compravendite da parte di famiglie straniere. Su 8.600 acquisti in Italia (dal 2020 ad oggi, con previsioni fino al 2025), ben 2.300 sono effettuati in Puglia. Nello specifico, la zona più gettonata è il Salento (52%), seguito dalla Terra di Bari (23%), Gargano-Tavoliere Daunia (14%), provincia di Brindisi (6%) e Taranto (5%). Quindi dal turismo internazionale si passa a un vero e proprio insediamento a lunga scadenza. E parlando di vacanze, i numeri sono significativi: sempre secondo “Scenari Immobiliari”, il patrimonio residenziale destinato a locazione breve nel 2024 in tutta Italia è di 694.000 appartamenti e di questi ben 54.900 sono in Puglia.Nel suo intervento, il vicepresidente di Ance Puglia ing.Nicola Bonerba ha illustrato l’attuale situazione delle imprese edili, anche alla luce delle ultime normative. I risvolti su cambiamento demografico ed evoluzione dell’urbanizzazione sono stati affidati alla prof.ssa Roberta Pace, dell’Uniba, e alla prof.ssa Francesca Calace del Politecnico di Bari.La Fiaip ha inoltre come obiettivo prioritario quello di contrastare il fenomeno dell’abusivismo della professione di agente immobiliare attraverso canali istituzionali e strumenti di controllo utili all’utenza e allo stesso tempo avanzati strumenti formativi per elevare la professionalità e competenza dell’agente immobiliare. C’è da segnalare una intensa attività della Federazione per contribuire ad alleggerire la normativa “green” dettata dall’Europa, che pone dei paletti rigidi sia da un punto di vista economico che a breve scadenza. Avanzate proposte per accorciare i tempi e un intenso dialogo con le istituzioni per introdurre norme fiscali utili ad alleggerire l’impatto e con le banche per favorire più agevoli linee di credito.