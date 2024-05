Gambizzato al San Paolo, proseguono le indagini

BARI - Le indagini continuano sulla sparatoria avvenuta ieri sera intorno alle 19, tra il quartiere San Paolo di Bari e la zona Cecilia di Modugno. La vittima, un giovane di 23 anni senza precedenti penali, è stata colpita a una gamba mentre lavorava come fattorino per una pizzeria, occupandosi delle consegne a domicilio.La Polizia, a cui sono state affidate le indagini, sta valutando diverse ipotesi, tra cui quella di una possibile ritorsione in seguito a una lite stradale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Scientifica per effettuare i rilievi necessari. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove è stato dichiarato fuori pericolo di vita.Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati di telecamere di sorveglianza presenti nell'area per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili.