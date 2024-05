La scrittrice Lisa Di Giovanni vince il Premio Internazionale Letterario 'Omaggio a Pasolini'

ROMA - Dopo i numerosi successi professionali e letterari, la scrittrice e giornalista Lisa Di Giovanni, vince l’ambito Premio Internazionale Letterario “Omaggio a Pasolini” insignito del Patrocinio delle Associazioni Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse”, Associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, “Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad”, “CIESART. L’importante premio ha alla sua base una solida motivazione, ovvero gli eccellenti meriti e il prestigioso percorso culturale della dott.ssa Di Giovanni.

La giuria ha selezionato tra i vincitori diversi, artisti provenienti da tutta Italia, con un percorso culturale di grande pregio.

La cerimonia avrà luogo il 17 Maggio, presso la sala a volta del seminterrato originario del ristorante “Il Pommidoro”, nato nel 1890 e del quale lo stesso Pasolini era un cliente abituale. La premiazione si svolgerà alle ore diciotto fino alle venti circa. Durante la serata diversi i contributi artistici e musicali che si susseguiranno, intervallati da diversi emozionanti momenti dove diplomi e medaglie saranno consegnati come simbolo e ricordo della prestigiosa serata.A concludere l’emozionante premiazione, ci sarà fino alle ventritré circa un momento d’alta cucina con una cena gastronomica romana DOC cucinata dallo Chef Amedeo Borgia e il suo staff.

Il premio assegnato alla dott.ssa Lisa di Giovanni, oltre a sottolineare il merito alla sua grande carriera, affonda le sue radici nella vita del grande artista Pier Paolo Pasolini, considerato poliedrico ed unico nel suo genere, trovando conferma in diverse arti: poesia, scrittura, giornalismo, regia.

La giuria internazionale sarà rappresentata dalla pianista classica internazionale Catia Capua, la giornalista della stampa internazionale Séverine Kittler, il filosofo e docente romano Francesco Sirleto e il giornalista greco Dino Koubatis. Presidente Onorario sarà la figlia di Aldo Bravi, Alessandra Borgia-Bravi. Ad occuparsi dell’organizzazione,la prof. e critico letterario Marina Pratici, coadiuvata da Patrice Avella, Gaia Greco, Alessandra Casciari.

Grande emozione, quindi per la serata del 17 Maggio, che tra i vari artisti di grande calibro, vede configurarsi la figura di Lisa Di Giovanni, che ancora una volta spicca per la sua carriera prestigiosa. Un evento, quello dedicato a Pasolini, che trova terreno fertile e che segue l’obiettivo degli organizzatori di espandersi a macchia d’olio in altre città italiane ed europee.