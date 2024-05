La Via della Felicità presente alla Run For di Foggia

FOGGIA - Domenica 19 Maggio si è tenuta a Foggia la manifestazione sportiva “Run for” nella sua seconda edizione. La Via della Felicità di Foggia è stata scelta come partner dall’organizzatore “ASD Foggia Running”, per la consegna delle bottigliette d’acqua e per la successiva raccolta e smaltimento di plastica lungo il viale della corsa.

Arrivati al punto ristoro della manifestazione i volontari hanno aiutato i corridori consegnando loro le bottigliette di acqua, che per non perdere secondi, venivano lasciate a terra. Ecco perché durante la manifestazione La Via della Felicità, che da anni si occupa di raccolta rifiuti a Foggia, ha raccolto tutti i tappi, le bottigliette e altri rifiuti abbandonati per smaltirli correttamente.

Feedback molto positivi dai cittadini e dai commercianti della zona, ma anche dal presidente e organizzatore dell’evento, Gaetano Spagnolo.

Marina Biancardino, responsabile de La Via della Felicità, vuole ringraziare “Run for” e il suo organizzatore per aver ospitato e coinvolto l’associazione. Inoltre vuole ringraziare tutti i volontari presenti: Massimo, Mario e Antonella, Marilena, Francesco, Gennaro Decapraris, Paolo Nicolini, Roberto Ricci e Rosaria Padalino.

La Via della Felicità è una guida al buon senso laica per una vita migliore scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, che tra i suoi 21 consigli suggerisce: “La cura del pianeta comincia con il cortile di casa tua. Si estende alla zona che si percorre per andare a scuola o al lavoro. Comprende anche i posti dove si va a fare un picnic o dove si va in vacanza. Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo.”