'La Vieste en Rose': l'eccellenza dei vini rosé celebrata nel cuore di Vieste

VIESTE - Sabato primo maggio, Vieste si veste di rosa per accogliere la quinta edizione de "La Vieste en Rose", una kermesse dedicata alla celebrazione dei vini rosé, arte, musica e divertimento. L'incantevole centro storico di Vieste sarà la cornice perfetta per questo evento unico, che mescola gusto, cultura e intrattenimento.L'obiettivo della manifestazione è quello di creare un percorso coinvolgente tra i principali brand di vino, offrendo agli ospiti la possibilità di degustare vini provenienti da oltre 60 cantine della Puglia, d'Italia e, per la prima volta, anche da produttori esteri. Ai banchi d'assaggio, i partecipanti potranno scoprire le qualità organolettiche dei rosati pugliesi attraverso masterclass, talk e seminari condotti da cinquanta enologi provenienti da tutta Italia.Ma "La Vieste en Rose" non è solo un'occasione per assaporare ottimi vini: è anche un momento di svago e divertimento, con artisti e musicisti che intratterranno i visitatori con le più belle canzoni della musica italiana. L'evento, organizzato dal Comune di Vieste e Studio360, punta a fondere cultura ed enologia, offrendo un'esperienza unica che va oltre la semplice degustazione.Maurizio Altomare di Studio360 sottolinea l'importanza de "La Vieste en Rose" come porta inaugurale dell'estate viestana, un evento che permette di entrare in contatto con cantine provenienti da tutta Italia e di vivere un'esperienza che va oltre la degustazione del vino.Inoltre, l'evento valorizza il made in Italy non solo attraverso i vini, ma anche con la possibilità di degustare prodotti enogastronomici provenienti da differenti produttori del circuito Slow Food.Salvatore Altomare di Studio360 evidenzia il successo della scorsa edizione, che ha registrato oltre 15mila partecipanti, e punta a replicare questo risultato per far diventare Vieste la capitale del vino rosato e del turismo regionale.Per ulteriori informazioni sull'acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito web ufficiale www.laviesteenrose.com