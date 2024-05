Laricchia (M5S): 'Indispensabile dotare l’ufficio della consigliera di parità di unità di personale per poter svolgere le attività'

BARI - Su richiesta della consigliera del M5S Antonella Laricchia si sono svolte oggi in Commissione VI le audizioni della consigliera di Parità effettiva della Regione Puglia Lella Ruccia, della consigliera di parità supplente Stella Sanseverino, dell’assessore alla Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, della Segretaria Generale del Consiglio Domenica Gattulli e del direttore del Dipartimento Personale Ciro Imperio per acquisire informazioni riguardo agli strumenti e alle risorse a disposizione della consigliera"Dopo l’audizione in cui la consigliera di Parità effettiva della Regione Puglia e la consigliera di parità supplente - spiega Laricchia - avevano segnalato la mancanza di risorse e personale per poter svolgere il ruolo, in sede di bilancio di previsione ho presentato un emendamento per istituire un fondo con una dotazione iniziale complessiva di 100.000 euro per far sì che l’ufficio della consigliera fosse messo nelle condizioni di lavorare al meglio. Oggi la consigliera Ruccia ci ha detto che è sta fatta una ulteriore ricognizione da cui è stata confermata la presenza di residui vincolati del fondo nazionale, grazie a cui sarà possibile incrementare le risorse per svolgere compiti importanti, come l’elaborazione dei dati statistici fondamentali per avere una ricognizione della situazione delle discriminazioni in Puglia, così da capire dove intervenire. Il problema ora è dotare l’ufficio di almeno una unità di personale, inserita nella dotazione della Regione Puglia. Ricordiamo che parliamo di una figura di competenza della Giunta, a cui fino ad ora la presidenza del consiglio regionale ha fornito il massimo supporto sia per quello che riguarda l’ufficio che per il personale, ma serve una presenza organica per svolgere attività fondamentali come la protocollazione di comunicazioni che arrivano da enti pubblici o la certificazione di genere per le aziende. Bisogna ricostruire il sito web del precedente ufficio per dare organicità e continuità al lavoro fatto, che non può andare perso. Ci è stato detto che il dipartimento Lavoro abbia già fatto richiesta per una ulteriore dotazione di personale, da destinare anche alla consigliera di parità e oggi il direttore del Dipartimento Personale ci ha rassicurati sul fatto che alla luce delle nuove assunzioni e degli scorrimenti delle graduatorie dei concorsi regionali, già a settembre potremmo avere un quadro aggiornato della situazione. Ringrazio il dottor Imperio per l’impegno preso. Ci riaggiorneremo quindi a settembre, perchè sono convinta che l'iniziativa della commissione permetta di avere un’attenzione continua alla consigliera di parità. Non stiamo intervenendo solo per sollevare le consigliere da un disagio, ma per quelle donne che ci chiedono di poter avere un punto di riferimento. È dovere della politica dare loro gli strumenti per poter svolgere i numerosi compiti a cui sono chiamate”.