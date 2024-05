Lecce contro Cagliari: sfida cruciale per la salvezza

Domani alle 12:30, il Lecce affronterà il Cagliari presso la "Unipol Domus Arena" nella trentacinquesima giornata di Serie A. I salentini, reduci dal pareggio 1-1 contro il Monza al "Via del Mare", cercheranno una vittoria per avvicinarsi alla salvezza, mentre i sardi, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Genoa al "Ferraris", proveranno a ottenere i tre punti per evitare di cadere in zona retrocessione.Il Lecce schiererà Blin e Rafia come esterni, con Almqvist nel ruolo di regista e Krstovic e Piccoli in attacco. Per il Cagliari, Sulemana e Prati agiranno sulle fasce, Luvumbo sarà il trequartista, mentre Lapadula e Shomurodov formeranno il reparto d'attacco.I giallorossi pugliesi potranno contare sul sostegno di circa 4000 tifosi in Sardegna. L'arbitro della partita sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova.Nell'incontro d'andata, le due squadre avevano pareggiato 1-1 al "Via del Mare". Nell'ultimo precedente in massima serie a Cagliari, avvenuto il 12 luglio 2020, il Lecce e il Cagliari si erano fermati sullo 0-0.