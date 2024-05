Il Collegio di Garanzia del CONI conferma la penalizzazione del Taranto

- Il ricorso presentato dal Taranto contro la penalizzazione di 4 punti in classifica per irregolarità amministrative è stato respinto ieri pomeriggio dal Collegio di Garanzia del CONI. La sanzione era stata originariamente stabilita dal Tribunale Federale Nazionale (TFN) il 18 marzo, a seguito del pagamento in ritardo delle ritenute Irpef e Inps e degli stipendi dei tesserati per i mesi di settembre e ottobre 2023.Questa è la seconda volta che il Taranto vede respinto il proprio ricorso, dopo che la Corte d'Appello Federale ha già rigettato un primo tentativo il 23 aprile. Massimo Giove, presidente del Taranto, ha presentato una nuova richiesta di revisione della sentenza, che tuttavia non ha avuto esito positivo.Confermata dunque la penalizzazione, il Taranto rimane al quarto posto in classifica con 65 punti, alla pari con la Casertana, al termine della fase regolare del girone C di Serie C. Ora la squadra di Ezio Capuano si prepara per il primo turno dei Play Off per la promozione in Serie B, in programma martedì 7 maggio alle 20:30 contro il Latina allo stadio "Iacovone".