Lecce, Lupiae Servizi: approvato il bilancio 2023

LECCE - L’assemblea dei soci di Lupiae Servizi spa ha approvato oggi il bilancio di esercizio relativo all’anno 2023, che si chiude con utile netto di 492.568 euro, tendenzialmente in linea rispetto a quanto previsto dal piano d’impresa 2019-2023.Come è noto, nel novembre del 2018 il Cda dell’azienda ha deliberato di ricorrere alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale per superare la crisi in cui versava l’impresa. L’istanza di concordato fu accolta dal Tribunale di Lecce, che nel giugno del 2019 ammise la società alla procedura di concordato preventivo. La proposta della società, che prevedeva il pagamento dei debiti contratti dalla società con dipendenti, istituti bancari, Inps e Inail, è stata omologata dal Tribunale con apposito decreto a febbraio 2021.Ad oggi la società procede nelle attività d’impresa a favore del proprio committente e socio unico Comune di Lecce, nel rispetto di tutti gli impegni finanziari previsto dal decreto di omologa, compreso quello nei confronti dei lavoratori, onorato in anticipo rispetto alle previsioni nel mese di agosto 2023. Con l’approvazione del bilancio 2023 la società ha raggiunto in anticipo gli obiettivi prefissati in termini di risultati di esercizio.La procedura di concordato preventivo si chiuderà il 28 febbraio 2026.