Omar Sosa e Gustavo Ovalles a Terlizzi: jazz e tradizione afro-cubana per l'anteprima della XXIII edizione di 'Suoni della Murgia'

Il Festival Suoni della Murgia, nato sotto il segno della musica popolare e della world music, continua a valorizzare ambienti naturali e bellezze architettoniche poco conosciute, offrendo agli spettatori l'opportunità di scoprire nuovi luoghi e godere di una programmazione musicale di alta qualità.

ALTAMURA - Una strepitosa anteprima inaugurerà la lunga serie di concerti previsti nel ricco programma della XXIII edizione di Suoni della Murgia, la rassegna musicale internazionale organizzata dall’associazione omonima. Quest'anno, l'evento si terrà tra Altamura, Minervino Murge e Terlizzi. La serata d’apertura vedrà protagonista Omar Sosa, formidabile pianista cubano di fama mondiale, insieme al percussionista venezuelano Gustavo Ovalles. Il concerto si terrà il 6 giugno a Borgo Sovereto vicino Terlizzi, in provincia di Bari, alle ore 20.30.La rassegna, che si protrarrà fino alla fine di agosto, sarà presentata alla stampa lunedì 3 giugno alle 10.30 nel Municipio di Altamura. Saranno presenti i sindaci e gli assessori alla Cultura dei tre Comuni e il direttore artistico Luigi Bolognese. Durante l'incontro verranno illustrati i dettagli del programma, che potrebbe includere ulteriori appuntamenti e nuove location.Omar Sosa, noto per le sue sette nomination ai Grammy Award e vincitore del BBC Radio 3 Award per la World Music, è un artista eclettico che ha vissuto tra America Latina, Stati Uniti ed Europa. La sua musica fonde stili e generi originati dalla diaspora africana, collaborando con musicisti di tutto il mondo. In Italia, collabora frequentemente con artisti come Paolo Fresu e Maria Pia De Vito. A livello internazionale, ha lavorato con Trilok Gurtu, Seckou Keita e molti altri.Con tournée che superano i duecento concerti all'anno, Sosa si è esibito nei maggiori festival internazionali e in prestigiose sale come il Blue Note, la Carnegie Hall e il Barbican Center. La sua produzione musicale, con oltre 20 album come leader in quasi 30 anni di carriera, celebra la diversità musicale delle Americhe e la forza ritmica dell'Africa.Il concerto di Omar Sosa e Gustavo Ovalles, caratterizzato dalla fusione del jazz con la tradizione afro-cubana, sarà un evento imperdibile. L'ingresso sarà gratuito e l'evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Terlizzi, Kino Music e Suoni della Murgia.