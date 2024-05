Michele Emiliano alla cerimonia delle Stelle del Lavoro: celebriamo il lavoro e riflettiamo sulle sfide

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte stamattina a Bari alla cerimonia di consegna delle Stelle del Lavoro, un importante riconoscimento organizzato dalla Prefettura di Bari e dai Maestri del Lavoro presso il teatro Petruzzelli.Durante l'evento, Emiliano ha sottolineato l'importanza di celebrare il lavoro e coloro che lo hanno saputo conquistare, utilizzandolo per il bene delle proprie famiglie e delle proprie aziende. Ha anche evidenziato il ruolo fondamentale di coloro che prestano il loro lavoro per il bene dell'Italia, meritando di essere premiati.Tuttavia, il presidente ha anche richiamato l'attenzione sulle sfide e le contraddizioni del mondo del lavoro, come l'insicurezza nei luoghi di lavoro e il tragico numero di incidenti mortali sul lavoro. Ha sottolineato l'importanza di affrontare con determinazione questi problemi e di investire adeguatamente nei controlli sulla sicurezza del lavoro.Emiliano ha inoltre ribadito che la festa del lavoro non riguarda solo coloro che già lavorano, ma anche coloro che stanno cercando un'occupazione, come le donne, i giovani, gli studenti e coloro che vogliono rientrare nella loro terra per contribuire al suo sviluppo.Infine, il presidente ha concluso sottolineando l'importanza di celebrare questa giornata in un luogo simbolico come il teatro Petruzzelli, che rappresenta un vero e proprio tempio del lavoro, essendo stato ricostruito tra il 2006 e il 2008 grazie al lavoro di centinaia di operai.La partecipazione di Emiliano alla cerimonia delle Stelle del Lavoro evidenzia l'impegno delle istituzioni regionali nel valorizzare il lavoro e nell'affrontare le sfide legate al mondo del lavoro nella regione Puglia.