Lecce, si chiude con successo la Scuola degli attori di Astràgali Teatro

(Foto di Marina Colucci)

LECCE - Si è chiuso con successo, domenica 26 maggio, presso la sede di Astràgali Teatro a Lecce, il workshop intensivo "La scuola degli attori - Imparare il teatro in una compagnia", curato da Fabio Tolledi, direttore artistico e regista di Astràgali Teatro, Presidente del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO (ITI) e Vicepresidente dell’ITI Worldwide per l’Europa.





Il corso è partito lo scorso ottobre 2023 ed è giunto alla sua fase finale con la dimostrazione pratica di quanto appreso in questi mesi dai numerosi partecipanti, tenutasi presso la Sala Astràgali nella giornata di ieri.





"La scuola degli attori" si è sviluppata attraverso una serie di cicli di appuntamenti, ognuno della durata di tre giorni, mirando a selezionare attrici e attori per le Nuove Produzioni Internazionali di Teatro. "Imparare il Teatro in una Compagnia" ha significato intraprendere un cammino individuale e collettivo, volto a far emergere le peculiarità di ciascuno, ma all’interno e nel rispetto di un gruppo. Il percorso formativo si è basato sulla pratica teatrale attraverso il training fisico, per accrescere la capacità, in quanto "Corpo", di stare sulla scena; senza tralasciare l’importanza dello sguardo, del gesto, della prossemica e della voce, anche grazie al canto. Gli aspiranti attori hanno potuto stimolare la propria creatività e la propria memoria, ascoltando e comprendendo il senso del "Fare Teatro", in relazione, inoltre, all’attuale momento storico.





Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, per formare attori, per dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche, per elaborare progettualità, per tessere trame e relazioni. Dal 1985 è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d'innovazione. Dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’UNESCO. È membro della Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures.





"La scuola degli attori - Imparare il teatro in una compagnia" è stata organizzata e realizzata da Astragali Teatro, con il sostegno della Regione Puglia, il Ministero della Cultura e l’International Theatre Institute (ITI).