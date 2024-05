Levante For: la Festa della Cultura Pop sbarca alla Fiera del Levante

Orari: 10.00 – 20.00 (Nuovo Padiglione Fiera del Levante), Area esterna con concerti fino alle 22.30



Biglietti:





Intero 1 giorno: 12€

Intero 2 giorni: 20€

Ridotto 1 giorno: 8€ (bambini dai 5 ai 13 anni)

Ridotto 2 giorni: 15€ (bambini dai 5 ai 13 anni)

Ridotto Cosplayer 1 giorno: 10€

Portatore di Handicap: 0€

Omaggio Accompagnatore: 0€ (accompagnatore di portatore di handicap)

Bambini 0-4: 0€

I biglietti possono essere acquistati online sul sito



Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale I biglietti possono essere acquistati online sul sito VivaTicket per evitare code. L'accesso alla fiera è possibile solo tramite la biglietteria all'Ingresso Agricoltura (viale Vittorio Emanuele Orlando).Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale www.levantefor.it

BARI – Il mondo nerd è alla riscossa con l'inaugurazione di Levante For, la manifestazione dedicata alla cultura pop, al gaming, ai cosplay, ai fumetti e al fantasy, in programma oggi e domani, 26 maggio, alla Fiera del Levante. L'evento, organizzato dalla Nuova Fiera del Levante, rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di cultura pop di tutte le età.La seconda edizione di Levante For, che ha come tema "F is for Future", è caratterizzata da numerose novità e ospiti di prestigio. Il poster dell'evento, realizzato dal famoso disegnatore Pasquale Qualano, celebra il lungomare di Bari come porto sicuro per i sogni e le speranze di un nuovo futuro, diventando anche il palcoscenico di appassionati confronti creativi.I visitatori potranno esplorare diverse aree tematiche, con un ampio palco all'aperto destinato a contest di cosplay e concerti, oltre a spazi dedicati a talk, workshop e incontri con ospiti nazionali e internazionali. L'inaugurazione ufficiale si è tenuta questa mattina con la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui Gianni Stea, assessore al Personale della Regione Puglia, Carla Palone, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari, Ines Pierucci, assessora alla Cultura del Comune di Bari, e Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante."Siamo orgogliosi di realizzare la seconda edizione di Levante For, una manifestazione specializzata nella cultura pop che attira appassionati di tutte le età," ha dichiarato Frulli. "Il nostro obiettivo è intercettare i bisogni e le aspettative dei giovani, creando una fiera intergenerazionale che possa divertire e far sognare tutti."La manifestazione prevede inoltre due speciali annulli filatelici attivati da Poste Italiane, con il logo dell'evento e le date della manifestazione.Il programma di Levante For è ricco e variegato, culminando domani con la partecipazione di noti content creator come Nick Radogna, celebri streamer come Zergantis e Il Masseo, e il doppiatore Riccardo Suarez. Tra gli eventi in programma vi sono il raduno e la parata Star Wars, spettacoli coreografici di spade laser, lezioni di manga, una gara di cosplay e il concerto di chiusura della cartoon band Le Stelle di Hokuto, che riporterà il pubblico nell'appassionante mondo delle sigle dei cartoni animati e delle colonne sonore più celebri.