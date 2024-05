Liguria, arresti domiciliari per Toti: accuse di corruzione e voto di scambio

GENOVA - La giudice Paola Faggioni di Genova ha motivato l'arresto domiciliare del Governatore della Liguria Giovanni Toti con l'accusa di aver "svenduto la propria funzione e la propria attività in cambio di finanziamenti, abdicando ai propri importanti doveri istituzionali". L'operazione giunge al termine di indagini durate oltre quattro anni e coinvolge una decina di persone tra Genova e La Spezia, tra cui l'AD di Iren Paolo Emilio Signorini, l'imprenditore portuale Aldo Spinelli (con il figlio Roberto Spinelli), e Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Toti, in rapporti con il clan Cammarata di Cosa Nostra.Le opposizioni richiedono le dimissioni del governatore, mentre diverse voci della maggioranza si esprimono a favore della sua innocenza. La giudice Faggioni, nelle centinaia di pagine di ordinanza cautelare, descrive un quadro di "meccanismo corruttivo perfettamente collaudato", iniziato nel 2020 e protrattosi fino al 2023.Toti, secondo l'ordinanza, avrebbe ottenuto finanziamenti per oltre 74 mila euro, con "sorprendente disinvoltura", richiedendo denaro agli imprenditori promettendo favori o provvedimenti a loro favorevoli. Tra le intercettazioni riportate, Toti parlava del rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse ad Aldo Spinelli, chiedendo "una mano" in cambio. Dopo il rinnovo della concessione, sono stati effettuati bonifici da 10 mila euro ciascuno al Comitato di Toti.Si ipotizza anche una raccolta di voti in cambio di favori, con Toti coinvolto nella promessa di posti di lavoro per il mandamento dei Cammarata di Cosa Nostra. I fratelli Testa, esponenti di Forza Italia, sono coinvolti nella vicenda, sospesi dal partito. L'accusa di voto di scambio coinvolge anche la campagna elettorale per la ricandidatura a sindaco di Marco Bucci, con il coinvolgimento dei riesini, suscitando preoccupazione da parte di Cozzani.La premier Meloni mantiene il silenzio, mentre il ministro della Giustizia Nordio solleva dubbi sul provvedimento dopo anni di indagini. Toti, per ora, non risponde direttamente alle accuse, mentre il suo braccio destro Cozzani si.