Melendugno, domenica 12 maggio la rassegna 'Primavera a Teatro' si conclude con lo spettacolo 'La favola di Peter Pan'

MELENDUGNO (LE) - Domenica 12 maggio (ore 17:30 - ingresso 4 euro - info e prenotazioni 3894755191 - 3277372824) al Teatro Nuovo Cinema Paradiso in Piazza Risorgimento a Melendugno con "La Favola di Peter" si conclude la prima edizione di Primavera a teatro.





La rassegna, ideata e organizzata dalla compagnia Principio Attivo Teatro, in collaborazione con il Comune di Melendugno, propone spettacoli dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie spaziando tra narrazione, burattini e ombre.





La programmazione culturale e teatrale del centro salentino si arricchisce dunque di questa nuova esperienza che affianca, per la prima volta, la consolidata stagione di prosa e musica realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Dopo "Jack e il fagiolo magico (Una storia tra terra e cielo)" e "Mio nonno e il mulo", ultimo appuntamento con "La Favola di Peter" di Principio attivo teatro e SilviOmbre con Silvio Gioia per la regia di Giuseppe Semeraro (dai 5 anni).





Lo spettacolo ripercorre la storia di un ragazzo e della sua gemella: l’ombra. Sono “venuti alla luce” assieme. Sono cresciuti assieme. Hanno giocato assieme. Peter muoveva l’ombra e l’ombra aveva sempre idee meravigliose da offrirgli. Poi Peter cresce, fa le cose che fanno i grandi, non ha più tempo di giocare. L’ombra resta sempre lì, dietro di lui, in attesa di essere guardata di nuovo. Finché un giorno, si sono separati. In scena, un attore e la sua ombra su uno sfondo bianco che giocano e interagiscono creando numerosi personaggi e mondi immaginari. Un linguaggio visivo onirico, poetico e ironico che parla a tutte le età attraverso la magia delle ombre.





La compagnia Principio Attivo Teatro nasce nel 2007 da un gruppo di attori di diversa formazione e provenienza. Si occupa prevalentemente di produzione teatrale ottenendo negli anni diversi riconoscimenti: nel 2010 premio Eolo Awards con "Storia di un uomo e della sua ombra" come miglior spettacolo dell’anno; nel 2014 "La Bicicletta Rossa" ottiene il premio Eolo Awards per la migliore drammaturgia; nel 2016 lo spettacolo "Opera Nazionale Combattenti presenta I giganti della montagna atto III" è finalista al concorso IN-Box Blu; nel 2020 "Digiunando davanti al mare" vince il premio Museo Cervi "Teatro per la memoria" e nel 2022 il premio della critica al Festival Ermo Colle. Dal 2009 ad oggi la Compagnia ha realizzato diverse tournée all’estero portando i propri lavori in Cina, Giappone, Singapore, Sud America (Cile, Brasile), Europa. Ogni spettacolo della compagnia ha una storia a sé, sia come concezione che come stile, ma tra gli elementi che ne contraddistingue la poetica sicuramente si riconosce la scelta di lavorare su testi originali. Importante è stato l’incontro con la scrittrice e drammaturga torinese Valentina Diana che ha curato la drammaturgia di diversi spettacoli. Dal 2015 al 2020 ha condiviso la gestione della residenza teatrale presso il Teatro comunale di Novoli, in provincia di Lecce. Co-dirige il Festival Kids, festival di teatro e delle arti per le nuove generazioni a Lecce e I Teatri della Cupa, festival di teatro contemporaneo nei comuni di Novoli, Campi Salentina e Trepuzzi. Dal 2018 la Compagnia è stata riconosciuta dal Ministero dei Beni delle Attività culturali e del Turismo (MIBACT) come Impresa di produzione di teatro di innovazione nell’ambito del teatro per l’Infanzia e la gioventù (D.M. 27 Luglio 2017 Art.13 comma 3). Di Principio Attivo Teatro fanno parte: Dario Cadei, Stefania Giunco, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro, Francesca Randazzo, Raffaella Romano, Adamo Toma.









Prenotazioni 3894755191 - 3277372824