Migranti intercettati a largo di Mola di Bari: operazioni di sbarco in corso

MOLA DI BARI - Una imbarcazione a vela con a bordo una settantina di migranti, tra cui cinque minori, è stata intercettata dalle motovedette della Guardia di Finanza al largo della costa di Mola di Bari. L'intervento, coordinato con il supporto della Guardia Costiera, ha permesso di scortare la barca in sicurezza fino alla banchina 24 del porto di Bari, dove è attraccata intorno alle 7:45 di questa mattina.Sono attualmente in corso le operazioni di sbarco, gestite con l'ausilio del personale del 118 e della Polizia di Frontiera. Le autorità stanno provvedendo a fornire assistenza medica e supporto logistico ai migranti, assicurando che tutte le procedure di identificazione e controllo siano eseguite nel rispetto dei diritti umani e delle normative vigenti.La Guardia di Finanza e la Guardia Costiera continuano a monitorare attentamente le coste italiane, operando in stretta collaborazione per prevenire e gestire situazioni di emergenza legate ai flussi migratori. La presenza di minori tra i migranti evidenzia ancora una volta la complessità e la drammaticità del fenomeno migratorio, che richiede interventi tempestivi e coordinati da parte delle autorità competenti.Le operazioni di sbarco si stanno svolgendo in maniera ordinata, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e il benessere di tutti i coinvolti. Le condizioni di salute dei migranti saranno valutate dal personale sanitario presente sul posto, pronto a intervenire in caso di necessità.