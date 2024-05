Pasticciotto Day: dal cuore caldo del Salento, al via la V edizione

Expo Pasticciotto Day: Un Evento Fieristico



La quinta edizione del PASTICCIOTTO DAY si arricchisce con l'EXPO PASTICCIOTTO DAY, un vero e proprio evento fieristico che trasformerà Piazza Mazzini a Lecce in un grande laboratorio a cielo aperto. Dalle 19:00 alle 23:00, i Maestri Pasticceri di Confartigianato Imprese Lecce delizieranno il pubblico con la preparazione in diretta dei pasticciotti, venduti al prezzo di €1,50, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi, impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica d’eccellenza.



Storia e Significato del Pasticciotto Day



Il Pasticciotto Day nasce nel 2020 da un'idea di Agrogepaciok, il salone internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con l'Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce e altre importanti organizzazioni. L'evento, istituito per rilanciare le attività del territorio dopo la crisi legata alla pandemia da Covid-19, è oggi un appuntamento istituzionalizzato che promuove il territorio salentino dal punto di vista dolciario e turistico.

Torna anche quest'anno il "Pasticciotto Photo Contest", un concorso fotografico aperto a professionisti e appassionati. Le foto, che dovranno avere come soggetto il pasticciotto, potranno essere scattate in qualsiasi luogo e in qualsiasi modo, dando libero sfogo alla creatività. Le iscrizioni sono aperte fino al 26 maggio, con votazioni sui social dal 27 maggio al 3 giugno. Le venti migliori foto, selezionate da una giuria di esperti, saranno esposte in una mostra presso Galleria Mazzini a Lecce il 4 e 5 giugno.