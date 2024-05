Bari, al via la terza edizione del Pink talk dei giovani imprenditori

BARI - Si tiene oggi Mercoledì 22 maggio a Bari la terza edizione del “Pink Talk”: una giornata speciale di incontri e dibattiti sulle donne e con le donne, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari BAT con la collaborazione di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Svicom, BIP, Sidea e Auriga.Un evento corale, un confronto a più voci che avrà luogo a partire dalle ore 16.00 presso la sede di Auriga spa - via Don Luigi Guanella, 17 Bari. Si parlerà di imprenditoria femminile, inclusione, sostenibilità sociale e genitorialità.“Quest’anno vogliamo porre un’attenzione particolare al tema dell’iniziativa imprenditoriale delle donne. Per questo inizieremo con una sessione dedicata a questo tema e, insieme a SpintX, con i fondi concessi dagli sponsor organizzeremo per il prossimo autunno a Bari un contest fra start up create da donne”, dichiara il presidente dei Giovani Imprenditori Donato Notarangelo.“In questa terza edizione parleremo a chi vuole fare impresa, ma non sa come iniziare. Rivolgerci alla generazione degli imprenditori del domani è per noi fondamentale. Siamo inoltre entusiasti di essere stati accolti presso la sede di Auriga S.p.A. Questo rappresenta il coronamento di una delle principali mission con cui il progetto è nato: fare rete e creare concretamente sinergie e collaborazioni di valore sul territorio”, dichiara Marilù Fiore vicepresidente del Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Puglia e ideatrice del Pink Talk.Oltre al tema dell’imprenditoria femminile, un ricco panel di relatori discuterà anche di Intelligenza Artificiale, di inclusione, sostenibilità sociale e genitorialità.Al tavolo dei relatori si alterneranno: Gianna Elisa Berlingerio Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico Regione Puglia, Luciana Di Bisceglie Presidente Unioncamere Puglia e Camera di Commercio Bari, Diego Antonacci Ceo SprintX Incubator, Monica del Vecchio Co-founder The Hub S.r.l. Event specialist, Community e Communication; Rossella Dituri Responsabile Comunicazione Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Maria Pia Vigilante Avv.a Presidente APS Giraffa; Elio Palumbieri Avv.o e founding partner Safe Green S.r.l., Gabriella Attimonelli Psicologa aziendale e psicoterapeuta, Jessica Montatore Hr Manager Sidea Group, Eufemia Lella Data Scientist Sidea Group , Katherina Ufnarovskaia Ceo Lanit-Tercom, Gaia Costantino Presidente Puglia Women Lead, Claudine Rollandin Founder Promama, Fausto Fusco Chief People e Culture Offices Bip Italy, Lara Bardi Key Account Manager Welfare4you, Gerardo Monferrato Creative e Open Innovation Director Svicom SpA SB, Alessia Salmaso Co-founder Side by Side.