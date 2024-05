Nardò, i 'Suoni Divini' di Ferdinando Arnò risuonano nella Cantina Schola Sarmenti con musicisti, performance e vini d’eccezione

NARDO' - In occasione di Cantine Aperte, il 26 maggio a Nardò dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19 , Schola Sarmenti, rinomata cantina di Nardò in provincia di Lecce apre ai "Suoni Divini”, performance di artisti d’eccezione con la partecipazione del musicista compositore e produttore discografico Ferdinando Arnò al piano.Di Arnò sappiamo già molto: musicista, compositore, produttore discografico italiano, fonda quiet, please!, studio di registrazione e casa di produzione attivi in ambito discografico e pubblicitario. Firma le musiche di brand quali Barilla, Tim, Sky TV, Bmw, Nespresso, Coca-Cola, Nike e Mercedes. In veste di produttore ha scoperto Malika Ayane, per cui ha prodotto e composto canzoni diventate hit in classifica e successi radiofonici. Tra le sue collaborazioni più importanti, quelle con Andrea Bocelli, Ennio Morricone, Paolo Conte, Pharoah Sanders, Joan As Police Woman e Vince Mendoza. Presente con la sua musica in diverse installazioni e performance alla Triennale di Milano. Il suo “The Gathering” vince la Targa Tenco 2022 come miglior “Album collettivo a progetto”.Ma in questa occasione, Ferdinando Arnò è anche l’ideatore della performance insieme a Robert Tiso, musicista di harp glass con il suo speciale cristallofono. Decine di bicchieri verranno infatti riempiti fino a formare delle note musicali, in modo da condurre una degustazione in base alle note. Perché il vino come la musica si esprime in note, armonia, profondità. Ed entrambi fanno vibrare le corde dell’anima.Saranno anche i calici di generoso Negramaro, vellutato Primitivo, corposo Susumaniello che con sorsi inebrianti terranno alta la giornata. Così pure come i bianchi Fiano, Malvasia e Chardonnay di Schola Sarmenti.Inoltre, l’arpa di Susanna Curci risuonerà tra le botti e le vigne. Così come alcuni percussionisti professionisti faranno incursioni sulle barrique e sui loro tamburelli.Dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 19.30 nelle sale della bottaia, la degustazione dei pregiati vini Schola Sarmenti sarà accompagnata dalla musica originale di Ferdinando Arnò e da una proiezione sulle botti e sui muri della sala curata da Naked Studio, boutique creativa milanese.Un’occasione davvero particolare per visitare la Cantina, conoscerne gli spazi e camminare tra le botti e conoscere i vigneti. E certamente per degustare in compagnia di suoni divini.Robert Tiso, nato a Londra, è un musicista polistrumentista artisticamente conosciuto come suonatore di bicchieri musicali. La sua formazione ha inizio studiando chitarra classica all’età di 15 anni. Durante gli anni novanta si interessa all’ingegneria acustica e musica elettronica. Nel 2002 costruisce il suo primo cristallofono e negli anni successivi inizia la ricerca della collezione di bicchieri, che oggi costituisce il suo strumento. Sono 39 calici accordati in scala cromatica che coprono un’estensione di 3 ottave e 1 tono. Dal 2005 Robert Tiso si esibisce in tutto il mondo. Durante il 2014 ha lavorato permanentemente al Cosmopolitan di Las Vegas. Ora vive nella campagna Toscana ed è un grande appassionato di orticoltura ed apicoltura.Susanna Curci è un’arpista, musico-terapeuta e compositrice tarantina. Diplomata con il massimo dei voti in arpa presso il Conservatorio “G. Paisiello” di Taranto, si è poi specializzata presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli. Nello stesso periodo ha completato la sua formazione in musicoterapia presso la scuola di musicoterapia di Assisi, diplomandosi con il massimo dei voti. Si è esibita in Italia e all’estero, sia come solista sia con diversi ensemble e orchestre, mentre ha partecipato come esecutrice alla pubblicazione di progetti di musica originale.