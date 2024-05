Il pizzaiolo pugliese Giuseppe Difonzo premiato all’Arcimboldo d’Oro 2024

SAINT-MAXIME - Il pizzaiolo di origini pugliesi Giuseppe Difonzo si aggiudica il prestigioso premio L’Arcimboldo d’Oro con 3 pennelli. Difonzo si afferma così non solo come pizzaiolo, ma anche come mastro fornaio.Da Palagianello a Sainte-Maxime diffondendo in Francia la maestria culinaria pugliese: Giuseppe Difonzo è stato premiato col merito di aver portato in Francia la rinomata ‘arte bianca pugliese’, l’intramontabile tradizione molto apprezzata anche dai cittadini d’Oltralpe. Difonzo, originario proprio di Palagianello, si è stabilito definitivamente in Francia 7 anni fa con il suo amico d’infanzia Andrea Carpignano.Un’amicizia successivamente estesa anche al mondo del lavoro: a Sainte-Maxime hanno dato vita a “Basilico Street Food”, rinomato ristorante considerato indiscutibilmente ‘il regno della puccia’.“In Francia porto avanti la tradizione della mia terra. I clienti possono scoprire e degustare i prodotti che offre la nostra amata Puglia ad oltre 1300 km di distanza: pucce - il nostro cavallo di battaglia - focacce, friselle, burrata e tanto altro ancora” dichiara Difonzo in occasione della premiazione.L’evento de L’Arcimboldo d’Oro si è svolto nella splendida cornice di Villa Elisabetta Luxury Events a Lettere (NA): location elegante e suggestiva con un panorama mozzafiato vista mare e Vesuvio. “Volevo ringraziare tutta l’organizzazione di questo magnifico evento” prosegue Difonzo, condividendo anche un monito molto importante: “Restate sempre umili e svolgete questo lavoro con passione, perché dedizione e sacrificio ripagano. Sempre!”.Già a febbraio Difonzo si era aggiudicato il Premio Arcimboldo e ancora altri sono i traguardi raggiunti nel mondo pizza: basti pensare al successo della sua partecipazione al Campionato Mondiale della Pizza di Parma, dove ha gareggiato nelle categorie di ‘pizza senza glutine’ e ‘pizza classica’.Di certo le soddisfazioni di Difonzo e Basilico Street Food sono solo all’inizio, nell’ambito di una carriera e di un percorso che si rivelano promettenti e sicuramente ci riserveranno ancora sorprese e novità. Made in Puglia, ovviamente.