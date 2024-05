Nono pareggio interno del Bari: 1-1 contro il Parma

Ssc Bari fb

- Il Bari ha ottenuto il nono pareggio interno della stagione nel match contro il Parma, disputato al "San Nicola" durante la trentaseiesima giornata di Serie B. La partita si è conclusa con il punteggio di 1-1.Nel primo tempo, al 9', Nasti del Bari è andato vicino al gol, mentre al 13' Hernani del Parma ha sfiorato la rete. Al 24', Mihaila del Parma, su punizione, non è riuscito a inquadrare la porta, mentre al 27' Sibilli del Bari non ha sfruttato un'ottima occasione. Al 40', Partipilo del Parma ha mancato di poco il gol.Nella seconda metà della partita, al 5', il Parma è passato in vantaggio con Bonny, che ha segnato con un destro da fuori area. Al 23', il Bari ha pareggiato grazie a Di Cesare, che ha segnato con un potente sinistro su assist di Morachioli. Al 45', Achik del Parma è andato vicino al gol del successo.Il Bari si trova attualmente al terzultimo posto in zona play-out con 37 punti, insieme all'Ascoli e alla Ternana. Il Parma, invece, è in testa alla classifica con 74 punti ed è stato matematicamente promosso in Serie A dopo 3 anni.