'Oggi al Miulli una tragedia si è trasformata in una possibilità di vita': donati gli organi del 27enne Michele Tagariello

CASSANO DELLE MURGE - "L’estrema generosità di Michele Tagariello, il giovane di 27 anni che ha scelto di donare i suoi organi, e la bontà d’animo dei suoi familiari hanno permesso di aiutare cinque persone sparse per l’Italia, fra cui anche un bimbo di 9 anni". Con queste parole, l’Ente Ecclesiastico Ospedale Miulli ha annunciato sui social il commovente gesto di Michele, che ha trasformato una tragedia personale in una speranza di vita per molti altri.La perdita del giovanissimo Michele ha lasciato la comunità di Cassano senza parole, ma il suo ultimo atto di generosità ha dato nuova speranza a cinque persone in diverse parti d'Italia. "Grazie alla scelta del ragazzo di Cassano, effettuata in vita al rinnovo della carta d’identità, sono stati donati fegato (equipe del Bambin Gesù di Roma), reni (verranno trapiantati al Gemelli e all’Umberto I di Roma), cuore (equipe di Torino) e cornee (Banca degli Occhi)," continua il post.L’Ospedale Miulli ha espresso il suo cordoglio alla famiglia e ha sottolineato come un gesto solidale di tale portata possa essere determinante per la vita del prossimo.Oggi alle 16 nella parrocchia SS. Maria Assunta si terranno i funerali di Michele. Per l’occasione, il Sindaco Davide Del Re ha proclamato il lutto cittadino, invitando tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, nonché i titolari di attività private di ogni genere, a manifestare il proprio cordoglio durante la cerimonia funebre. "Invito tutti a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, dalle ore 16.00 sino alla conclusione del rito funebre e a partecipare e mostrare vicinanza ai familiari colpiti," ha dichiarato il primo cittadino in una nota ufficiale.La comunità di Cassano si unisce così nel dolore, ma anche nella celebrazione di un atto di estrema generosità che ha ridato speranza a chi ne aveva più bisogno.