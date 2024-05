Omicidio a San Giovanni Rotondo: donna di 81 anni uccisa

credits: Rai

SAN GIOVANNI ROTONDO – Un drammatico episodio di violenza ha sconvolto la comunità di San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Rachele Covino, una donna di 81 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione in via Sergente Padovano. L'anziana sarebbe stata brutalmente assassinata da un uomo di 43 anni, bloccato poco dopo mentre vagava in strada completamente nudo e ricoperto di sangue nei pressi della casa della vittima.Secondo le prime informazioni, l'aggressore avrebbe scaraventato la donna con violenza contro un mobile, causando la sua morte. L'uomo, dopo l'omicidio, avrebbe tentato di introdursi in un'altra abitazione, ma sarebbe stato allontanato dagli occupanti, che hanno immediatamente allertato i carabinieri.I militari, intervenuti prontamente, hanno rintracciato e fermato il 43enne, ancora in stato confusionale e ricoperto di sangue. Poco dopo, hanno scoperto il corpo senza vita della signora Covino all'interno della sua abitazione.L'indagine è ora nelle mani delle forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il movente di un gesto tanto brutale quanto inspiegabile. La comunità di San Giovanni Rotondo è sotto shock per questo atto di violenza inaudita che ha strappato la vita a una donna anziana e indifesa.