'Orizzonti digitali': presentazione del progetto a Bari

Un Progetto Innovativo per la Digital Transformation



"Orizzonti digitali", selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, è un'iniziativa che mira a mobilitare un capitale umano inespresso. Rivolto a 100 donne e uomini tra i 34 e i 50 anni, disoccupati o inattivi e residenti in Puglia, il progetto offre formazione gratuita in competenze digitali e soft skills, fondamentali per ampliare le prospettive lavorative in un mondo sempre più tecnologico. Il soggetto responsabile del progetto è l'Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi (ABAP) Aps.



Dettagli della Conferenza Stampa



La conferenza stampa si svolgerà domani alle 10:30, seguita alle 11:30 dal convegno di lancio del progetto. Durante la conferenza interverranno:





Elisabetta Barzelloni, addetta alle Attività Istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Elvira Tarsitano, Direttrice generale e Coordinatrice del progetto per il capofila ABAP-APS.

Paolo Contini, Responsabile per il partner di progetto Università degli Studi di Bari Aldo Moro – CIRPAS.

Riccardo Amirante, Responsabile per il partner di progetto Politecnico di Bari - Dipartimento di Meccanica Matematica e Management.

Saranno presenti anche i rappresentanti dei soggetti sostenitori, tra cui:





Il Centro Interdipartimentale Cibo in Salute dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

ETJCA SpA.

Studing Ingegneria e Consulenza Aziendale.

Il Consorzio di Tutela e Valorizzazione della Lenticchia di Altamura IGP.

Il Forum Agricoltura Sociale Puglia APS.



Un Percorso di Formazione Completo



Il progetto mira a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede competenze digitali avanzate e soft skills come lavoro di squadra, problem solving, gestione dello stress e creatività. L’azione formativa sarà sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, coinvolgendo anche aziende del territorio per garantire un apprendimento mirato e pratico.



Ogni partecipante riceverà un dossier che certifica le competenze acquisite e un progetto professionale per presentarsi efficacemente ai potenziali datori di lavoro. Inoltre, saranno offerti servizi di baby sitting durante lo stage, sessioni di life coaching e speech motivazionali per supportare lo sviluppo personale dei partecipanti.



Un’iniziativa per il Futuro



Il Fondo per la Repubblica Digitale, nato dalla collaborazione tra pubblico e privato sociale, ha come obiettivo la crescita delle competenze digitali e la promozione della transizione digitale in Italia. Questo progetto si inserisce nel quadro degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e dal FNC (Fondo Nazionale Complementare).



Per ulteriori informazioni, visitare il sito



BARI - Domani, martedì 21 maggio 2024, alle ore 10:30 presso il BaLab - Centro Polifunzionale Studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto "Orizzonti digitali". Questo evento inaugura l’edizione 2024 del Red Fest, in programma dal 20 al 26 maggio.