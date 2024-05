'La Camorra a Bari': presentazione del libro alla Biblioteca del Quartiere Don Bosco

Gli Autori e il Contenuto del Libro



Mortellaro e Minervini, esperti nel campo dello studio delle mafie e del loro rapporto con le città, esploreranno le principali questioni e i rischi del contesto criminale attuale a Bari. La camorra, storicamente associata alla Campania, ha esteso la sua influenza anche a Bari, modificando dinamiche sociali ed economiche locali. Gli autori illustrano come la camorra si adatti e prosperi nel capoluogo pugliese, utilizzando nuovi metodi per esercitare il suo potere.



Dialogo con Don Francesco Preite



Durante l’evento, gli autori dialogheranno con don Francesco Preite, una figura di riferimento nella lotta contro la criminalità organizzata. Il confronto permetterà di approfondire i temi trattati nel libro e di fornire alla comunità barese un quadro dettagliato delle attuali sfide poste dalla camorra.



Importanza dell'Iniziativa



La presentazione del libro “La camorra a Bari” rappresenta un momento significativo per la città. Offre uno strumento di conoscenza utile per i cittadini, promuovendo la consapevolezza e la vigilanza contro la minaccia mafiosa. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di mantenere alta la guardia contro le infiltrazioni criminali, per difendere la legalità e la sicurezza della comunità.



L’appuntamento del 20 maggio è solo l’inizio di una settimana ricca di eventi del Red Fest, che continuerà a proporre momenti di riflessione e approfondimento su tematiche sociali e culturali cruciali per la città di Bari.

