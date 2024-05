Ottavi di finale agli Internazionali d'Italia: Hurkacz, Zverev e Tsitsipas avanzano; Medvedev eliminato

- Nella frenetica giornata degli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia a Roma, il polacco Hubert Hurkacz ha saputo prevalere in una partita combattuta contro l'argentino Sebastian Baez, vincendo con un punteggio di 5-7 7-6 6-4 e assicurandosi un posto nei quarti di finale. Nel frattempo, il russo Daniil Medvedev ha subito una sconfitta sorprendente per 6-1 6-4 contro l'americano Tommy Paul, che ha mostrato un gioco solido e determinato.Tra gli altri incontri, il cileno Nicolas Jarry ha ottenuto una vittoria importante contro il francese Alexander Muller con un punteggio di 7-5 6-3, mentre il tedesco Alexander Zverev ha dominato il portoghese Nuno Borges con un netto 6-2 7-5. Il cinese Zhang Zhizhen ha superato il brasiliano Thiago Monteiro con un 7-6 6-3, mentre il cileno Alejandro Tabilo ha lottato duramente per battere il russo Karen Khachanov con due tie-breaks, con un punteggio finale di 7-6 7-6. Infine, il greco Stefanos Tsitsipas ha dimostrato la sua forza vincendo agevolmente 6-1 6-2 contro l'australiano Alex De Minaur.Nel torneo femminile a doppio, nei quarti di finale, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno ottenuto una vittoria difficile contro l'ucraina Lyudmyla Kichenok e la lettone Jelena Ostapenko, vincendo al termine di una partita emozionante con un punteggio di 6-3 5-7 10-5, assicurandosi un posto in semifinale. Allo stesso modo, le americane Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk hanno ottenuto una vittoria solida per 6-3 7-5 sulla messicana Giuliana Olmos e la russa Alexandra Panova, avanzando anch'esse nella competizione.