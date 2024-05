Gruppo FS: RFI aggiudica i lavori per il nodo intermodale di Brindisi

BRINDISI - Rete Ferroviaria Italiana (RFI), società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha recentemente aggiudicato la gara per la realizzazione del nodo intermodale di Brindisi al raggruppamento di imprese composto da ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture e E.S.I.M., insieme al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da PROGIN e 3BA.L'aggiudicazione di questa importante opera segna un significativo passo avanti per la regione Puglia, rappresentando un successo per l'intermodalità delle infrastrutture. Il nodo intermodale di Brindisi mira a spostare il traffico delle merci dall'ambiente urbano, attraverso l'implementazione di binari centralizzati per l'arrivo e la partenza dei treni merci, favorendo così le connessioni tra il Porto di Brindisi e il Mediterraneo. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di promozione di un trasporto merci sostenibile, aprendo il Sud Italia al resto d'Europa.L'appalto per la realizzazione di questo nodo intermodale ha un valore di oltre 33 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Il progetto prevede il completamento e l'attrezzaggio tecnologico della nuova stazione "Brindisi Intermodale", dotata di quattro binari centralizzati con modulo di 750 metri ciascuno per l'arrivo e la partenza dei treni merci. Inoltre, si prevede il collegamento ferroviario della nuova stazione con la Direttrice Adriatica, tramite una nuova linea elettrificata a binario unico, con allaccio del nuovo Bivio (PC) "Brindisi Sud".L'obiettivo principale del progetto è quello di indirizzare il traffico delle merci sui raccordi e la banchina portuale di Costa Morena tramite la dorsale ASI esistente, al fine di ottimizzare le attività di terminalizzazione dei treni a servizio del porto, della zona industriale e, in futuro, della Piastra Logistica Intermodale retroportuale.L'attivazione di quest'opera è prevista entro il 2026, offrendo un significativo impulso allo sviluppo e alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie nella regione.