Manduria, arriva il 'Manduria Comedy Film Fest' dall'11 al 13 luglio 2024: il 4 giugno conferenza stampa

Dall'11 al 13 luglio 2024 l'estate pugliese vedrà nascere un nuovo protagonista dell'offerta culturale: il "Manduria Comedy Film Fest", patrocinato dal Comune di Manduria. Questa volta sarà la Città di Manduria, lambita da uno dei tratti di costa più belli del Mar Ionio, ad ospitare nella splendida cornice di Piazza Garibaldi una kermesse totalmente gratuita per gli spettatori, che unirà la commedia italiana all'altissima qualità del vino locale, noto in tutto il mondo per le sue pregevoli proprietà organolettiche, attraverso tre partnership strutturali con Vespa Vignaioli, Produttori di Manduria e Felline.





La commedia in piazza come moltiplicatore economico





Tre giorni ricchissimi di interviste, proiezioni e omaggi. Il "Manduria Comedy Film Fest", patrocinato dal Comune di Manduria e fortemente sostenuto dagli stakeholders del territorio, ha anche l'obiettivo di corroborare la filiera del turismo con un cartellone che raccoglierà alcuni fra i nomi più iconici della commedia all'italiana, allietando i pomeriggi e le sere salentine con una proposta culturale che mescolerà momenti di approfondimento ad altri di pura leggerezza, attirando un pubblico quanto più eterogeneo e interessato all'argomento. Occasioni come il "Manduria Comedy Film Fest" rappresentano un ulteriore moltiplicatore economico fondamentale per lo sviluppo dell'hinterland salentino, sfruttando il periodo d'oro dell'estate – in cui la Puglia ospita centinaia di migliaia di turisti ogni settimana – nel segno di sapienti investimenti economici destinati a generare ricadute enormemente positive sull'indotto. Il "Manduria Comedy Film Fest", anche grazie alla lungimiranza del Comune di Manduria, mira ad ottenere un impatto certamente positivo non solo sui destinatari dell'evento, ma anche sull'economia locale direttamente e indirettamente connessa ad esso: tour operator, bar, ristoranti, hotel, b&b, service, vettori, tecnici e maestranze godranno gli effetti economici immediati dei grandi nomi presenti, in considerazione delle tante persone che saranno attratte dal cartellone e che si recheranno appositamente a Manduria per poter apprezzare i tre giorni dedicati alla commedia.





Il programma da svelare





Per adesso, il management ha deciso di non sbottonarsi sul programma e sugli ospiti che solcheranno il red carpet salentino, ma una cosa è certa: se è vero che le aspettative sono alte, gli ospiti del "Manduria Comedy Film Fest" sono pronti a superarle. Tutto sarà svelato ufficialmente in conferenza stampa martedì 4 giugno 2024 alle ore 10:00 presso Spazio Primitivo (Felline) in Strada Comunale Santo Stasi Primo, 42/A, 74024 Manduria, TA. Le testate giornalistiche e le emittenti radiotelevisive sono invitate a partecipare. Si informa che al termine della conferenza stampa è prevista una breve pagina conviviale predisposta dal "Manduria Comedy Film Fest".





Il vino protagonista





Insieme ai main sponsor di "Manduria Comedy Film Fest" – Vespa Vignaioli, Produttori di Manduria e Felline – nei giorni fra l'11 e il 13 luglio saranno proposti dei Ricevimenti ufficiali con wine tasting, ai quali sarà possibile accedere esclusivamente su invito, confermando il legame inscindibile fra cultura ed enologia e, soprattutto, fra aspirazioni del territorio e radici storiche.





Un legame strettissimo con il "Ferrara Film Festival"





I meccanismi del management di "Manduria Comedy Film Fest" sono già ben collaudati con una grande esperienza in ambito cinematografico, il cui valore è già noto su piazza nazionale e internazionale nella direzione del "Ferrara Film Festival". Gianluca Melillo Muto, Direttore Generale; Maximilian Law, Direttore Artistico e Dario Pinelli, Direttore Operativo, incarnano l'energia propulsiva di un'edizione pilota del "Manduria Comedy Film Fest", che si presenta al grande pubblico come il primo vero festival del mondo del cinema interamente dedicato alla commedia, suggellato dall'organizzazione consolidata con la kermesse emiliana. Non mancherà, infatti, un prezioso momento di collegamento fra i due appuntamenti: il vincitore del contest afferente alla categoria "Cortometraggi" del "Manduria Comedy Film Fest", passerà di diritto nella selezione ufficiale finale del "Ferrara Film Festival". Ma questa è solo una piccola anticipazione delle tante iniziative che saranno rivelate durante la conferenza stampa del 4 giugno, volta ad esporre la portanza dell'investimento perorato sul territorio manduriano, nella consacrazione di un gemellaggio che guarda in direzione del futuro.