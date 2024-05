Patto di gemellaggio tra la Ceramica di Grottaglie e Fratte Rosa: valorizzazione delle tradizioni locali

GROTTAGLIE - Un importante passo verso la collaborazione e la promozione delle tradizioni locali è stato compiuto con la firma del Patto di Gemellaggio tra la Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica d’uso di Fratte Rosa e quella di Grottaglie. L'iniziativa si è svolta a Fratte Rosa, un suggestivo borgo delle Marche, dove è stata accolta una delegazione proveniente dalla rinomata città pugliese.Giovanna Baldelli, referente della Comunità di Fratte Rosa, e Franco Peluso, referente della Comunità Slow Food per la valorizzazione della ceramica grottagliese, hanno sottoscritto il Patto di Gemellaggio alla presenza del Sindaco Alessandro Avaltroni. Questo accordo mira a perseguire obiettivi di interesse comune, promuovendo scambi culturali, la valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, nonché il sostegno ai piccoli produttori.Uno degli obiettivi principali del Patto è la promozione dell'uso della ceramica d'uso tra le famiglie, i giovani, i cuochi, le attività ricettive e le scuole alberghiere. Si intende inoltre incoraggiare l'educazione alimentare e contrastare lo spreco, contribuendo così al benessere delle future generazioni.Giovanna Baldelli ha commentato l'accordo sottolineando l'importanza della collaborazione con Grottaglie e la ricchezza della tradizione ceramica di Fratte Rosa, una delle più antiche delle Marche. Grazie agli sforzi congiunti delle istituzioni locali e dei professionisti del settore, la ceramica d'uso frattese è stata valorizzata a livello nazionale.Franco Peluso ha espresso la sua gratitudine per l'accoglienza ricevuta a Fratte Rosa e ha sottolineato l'impegno profuso da entrambe le comunità per promuovere le eccellenze locali. Grazie alla collaborazione instaurata, si punta a valorizzare non solo gli artigiani della ceramica, ma anche i piccoli produttori agricoli e gli operatori del settore enogastronomico e turistico.L'accordo rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione delle tradizioni e delle risorse locali, promuovendo al contempo lo sviluppo sostenibile e la cooperazione tra territori diversi ma accomunati dalla passione per le proprie radici culturali.